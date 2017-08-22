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Обсудили вопросы безопасности учебных заведений

Подготовка ко Дню знаний продолжается. К линейке первого сентября готовятся не только ученики и педагоги, но и сотрудники правоохранительных органов. Вопросы безопасности обсудили на антитеррористической комиссии в правительстве региона. Охрана общественного порядка, оснащение школ системами видеонаблюдения и сигнализацией стали основными темами заседания.

МВД региона проверены 100% образовательных учреждений. 1-го сентября для охраны общественного порядка будет задействовано 500 сотрудников органов внутренних дел. Глава РА Александр Бердников отметил, что в День знаний необходимо усилить контроль за дорожной ситуацией. Госавтоинспекторы 1 сентября будут следить за безопасностью дорожного движения в районе школ по всей республике.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Будут уделены повышенные меры внимания безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка. Мы создадим хороший праздник для детей, для их родителей. Я поздравляю всех учащихся с наступлением нового учебного года. Хотел бы пожелать, конечно, детям успехов в учебе, а вам быть спокойными, за то, что ваши дети пойдут в школу, отучатся и спокойно вернутся домой».

На встрече было отмечено что сегодня все школы региона оснащены пожарной сигнализацией. Что касается, так называемой "тревожной кнопки", то такие системы также установлены во всех образовательных учреждениях, но в селе Коо из-за отсутствия сотовой связи - система не работает.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Органами власти сделано все возможное в наших условиях. Мы сейчас сдаем новую школу в Турачаке. 31 августа - первую очередь, вторую очередь сдадим 1 января 2018 года. Это серьёзнейшая работа, огромные деньги. Сдаём после пожара новую школу в Аносе, новые школы капитально отремонтированы. Мы уделили огромное внимание системе безопасности. Практически во всех школах, кроме 6-ти в Шебалинском районе установлены системы видеонаблюдения в классах, в коридорах школы, прилегающей территории, периметр. Чтобы дети себя чувствовали в безопасности, чтобы охранные структуры могли своевременно пресечь те или иные возможные правонарушения».

Что касается установки видеонаблюдения в школах Шебалинского района, то в режиме видеоконференции власти муниципалитета сообщили о том, что все работы будут завершены до начала октября. Деньги на эти цели уже поступили из республиканского бюджета и в самое ближайшее время начнется установка системы.

Иван Яськов