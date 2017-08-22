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Представители РА успешно представили свой регион в Тыве

В Тыве завершился второй Международный фестиваль "Хоомей в Центре Азии". В Кызыл съехались более 200 творческих коллективов и сольных исполнителей горлового пения со всего мира. Горный Алтай на фестивале представили как молодые кайчи, так и именитые артисты, мастера народных промыслов. Именно они стали лучшими в своих номинациях.

Хоомей не нуждается в переводе, это интернациональный язык, с помощью которого можно выразить всю гамму чувств и эмоций независимо от национальной принадлежности, веры, культуры. На этом фестивале можно по-настоящему ощутить энергетику и бесконечность музыки. Особая творческая атмосфера, новые люди, события и хоомей, вдохновляющий и объединяющий.

США, Канада, Япония, Норвегия, Казахстан, в целом 17 стран и 15 регионов России. В конкурсной программе фестиваля - "Дембилдей" - известный ансамбль "Алтай Кай" стал лауреатом 2-ой степени в номинации "Хоомей в современной интерпретации". Среди сольников наш земляк Алаш Топчин завоевал звание лауреата также 2-ой степени в номинации "Хоомей в традиционном исполнении".

В рамках фестиваля прошли три конкурсных мероприятия: Дембилдей, Хоомей - брэнд Тувы и конкурс конного убранства "Наследие предков". Здесь свои работы представили и мастера народных промыслов Горного Алтая. Аржан Кухаев был удостоен диплома лауреата 2-ой степени и денежной премии.

Горный Алтай на фестивале "Хоомей" представили также известные алтайские сказители Мерген Тельденов и заслуженный артист РА Эмиль Теркишев. Они награждены специальными дипломами за сохранение алтайского кая, а также стали лауреатами 3-ей степени в совместном выступлении.

Владимир Попошев