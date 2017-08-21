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Как жители многоквартирных домов смогут сэкономить на платежах за услуги ЖКХ?

Тарифы ЖКХ под общественный контроль. В администрации Горно-Алтайска прошли общественные слушания, на которых обсуждались платежи граждан за жилищные услуги и услуги тепло и водоснабжения. Специалисты комитета по тарифам РА рассказали о том, как будут рассчитываться тарифы в 2018 году, а также о том, как жители многоквартирных домов смогут сэкономить на платежах за услуги ЖКХ.

Прозрачность тарифов как залог доверия граждан. На общественных слушаниях собрались представители домовых комитетов, ТСЖ, а также организаций осуществляющих надзор за соблюдением прав граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ. Общественный совет, который был создан при комитете по тарифам РА в 2010 году, призван доводить до населения изменения, происходящие в тарифной политике государства.

ВИТАЛИЙ КИЧИНЕКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РА: «Попытались сделать процедуру утверждения тарифов вместе с энергопоставляющими компаниями более открытой, чтобы общественность по возможности смогла задать вопросы и получить на них ответы ну и, соответственно, у нас процедура тарифного регулирования на следующий год заканчивается 20 декабря и самый основной инструмент утверждения тарифов это экспертное заключение, и озвучим их в СМИ».

В нашем регионе наблюдается рост тарифов, но граждане всё же могут сэкономить.

НИНА ДЕНИСОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ТАРИФАМ РА: «Единственное что можно сделать в сложившейся обстановке, это вести мероприятия по энергосбережению в связи с тем, что сейчас практически во всех домах заменены окна на пластиковые, то есть у нас идёт перетоп и открытые окна. Нужно поставить регуляторы на каждый прибор отопления, это забота собственников о том, чтобы это регулировать, также в подвалах у нас тоже температура выше чем 12 градусов, поэтому нужно делать утепление труб, чтобы снизить потери тепла».

И добавим, что при установлении тарифов ресурсоснабжающим организациям на 2018 год все проблемные вопросы населения будут отражены в экспертном заключении Комитета по тарифам Республики Алтай и опубликованы в СМИ.