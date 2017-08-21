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Сотрудники МЧС рассказали детям о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях

День знаний по гражданской обороне. Его провели сотрудники МЧС в детском лагере «Космос». В рамках акции ребятам рассказали как надо вести себя в случаях эвакуации и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как вести себя в случае эвакуации? Как правильно собирать тревожный чемоданчик? Каковы будни спасателей? В гостях у ребят - сотрудники МЧС. Ведь даже отдыхая, не стоит забывать о правилах безопасности.

Детям показали различные средства индивидуальной защиты. И рассказали об особенностях противогаза. А после - все желающие попробовали его надеть.

В этот же день ребятам показали фильм о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Донести до маленьких граждан эти полезные знания - главная цель МЧС России. В год гражданской обороны проводится немало подобных мероприятий. Такая же встреча прошла и в детском лагере «Черемушки» для воспитанников школы интерната имени Жукова.

Эти акции учат ребят умению оказать помощь не только себе, но и своим близким.

Дарья Куликова ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРЕСС СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО УПЛАВЛЕНИЯ МЧС РОСИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.