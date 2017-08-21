Вести Эл Алтай. 18 08 2017. 20.45

Вниманию телезрителей г.Горно-Алтайска и близлежащих сел!
ГТРК "Горный Алтай" сообщает, что в связи с проведением технических работ по переходу на цифровое вещание по всей республике, в период с 16 по 24 августа отключено вещание в цифровом формате программ ГТРК "Горный Алтай" (Местное время. Вести-Эл Алтай).
Включения программ ГТРК «Горный Алтай» будут транслироваться в аналоговом формате на 7 телевизионном канале (диапазон VHF, частота 186 МГц).
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Август 2017
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