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Очередной этап газификации РА

Вслед за Горно-Алтайском и Маймой голубое топливо придёт к жителям села Кызыл-Озёк. В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" до конца этого года газовые распределители будут подведены к 16 улицам и переулкам микрорайона Северный.

Это самый новый микрорайон Кызыл-Озёка, собственно с него и начинается второе по размерам село РА. Сейчас он продолжает активно застраиваться, поэтому прихода газа сюда люди ждут, тем более что здесь уже установлено первоначальное газовое оборудование. Впереди самый важные этап - подвод распределительных сетей непосредственно к домам.

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ГЛАВА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН": «C 21 числа у нас компания уже скомплектованная выходит на этот микрорайон и приступает к строительству, мы долго ждали это событие, это первый этап газификации села Кызыл-Озёк, будут у нас газифицированы на первом этапе 694 домовладения, это больше 4 км газопровода, эта работа будет у нас проводится в рамках контракта до 20 октября».

После этого начнётся завершающий этап газификации микрорайона Северный. Проверки качества оборудования и выполненных работ. Без этого в работе с голубым топливом не обойтись. Составление разрешительных документов займёт ещё какое-то время, после чего с хозяевами домов будут заключаться договоры на поставку газа в конкретные домовладения.

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ГЛАВА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН": «То есть газ мы планируем подать населению в первом квартале 18 года».

Это что касается одного микрорайона, всего же в Кызыл-Озёке газ планируется подвести к 1 700 домовладениям.