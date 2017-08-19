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Центр спортивной акробатики планируется открыть в октябре

Реализация совместного проекта Правительства республики и компании Газпром выходит на финишную прямую. Строительные работы практически завершены, сейчас идет внутренняя отделка помещений. На объекте побывал Александр Бердников, чтобы лично проверить ход работ и удостовериться, успеет ли подрядчик завершить строительство в срок.

Обсудить детали и нюансы на месте. Весь процесс строительства: от фундамента до крыши, глава региона контролировал лично. На сегодняшний день масштабные работы практически завершены, осталась ювелирная - внутренняя отделка. В скором времени это станет полноценным центром для занятий художественной гимнастикой и акробатикой.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Это новый вид спорта для нашей территории. Здесь же предусмотрено подготовка спортсменов к олимпийским видам спорта: это прыжки на батуте, прыжки на специальной дорожке. Все это красиво. Понятно, что традиционно у нас, наши дети занимаются борьбой, но без этого тоже нельзя. Это еще одна, не посчитайте меня нескромным, моя мечта, воплощение мечты, я давно хотел это сделать. Благодарен Миллеру, управлению Газпрома за выделение практически 100% средств на строительство этого зала. Это современный зал будет с современным оборудованием. Он уже сейчас востребован родителями, людьми. Мне звонят, спрашивают, когда мы его откроем».

По плану совместный проект правительства республики и компании Газпром стоимостью 160 миллионов рублей завершится к 1-му октября. Помещение спроектировано по современным стандартам: здесь будут фойе, гардероб, зал акробатики со зрительными местами, тренажерный зал, комнаты отдыха для спортсменов, зал хореографии, также предусмотрена зона для родителей и другие подсобные помещения. Все, для подготовки будущих чемпионов. Александр Бердников также напомнил о спортивном недострое в Майме. На Ледовый дворец уже потрачено 70 миллионов рублей. Останавливаться нельзя. Глава региона обратился к Президенту страны с просьбой оказать содействие в возобновлении строительства ледовой арены.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Президент дал поручение в сложнейший экономический период для нашей страны выделено 367 млн рублей на завершение строительства ледового дворца, где будут заниматься наши детишки. И хоккеем с шайбой и с мячом, и фигурным катанием. Это тоже красиво. Это другая культура, другой уровень жизни. У нас современный стадион есть, зал для занятий художественной гимнастикой, акробатикой. Будем готовить олимпийских чемпионов, бассейн, в Майме зал и ледовый дворец мы тоже в течение 8-11 месяцев освоим эти деньги. И таким путем у нас будет все, что должно быть давным-давно в прошлые годы. Конечно, это, может быть, не коснется каждой семьи, но повысим просто культуру детей, стремление к хорошей жизни, стремление к творчеству. Ради этого стоит нам всем работать. мы все свои обязательства выполняем. Мы, конечно, благодарны В.В. Путину, искренне абсолютно за ту огромную поддержку РА, которая оказана. Ни одна наша просьба не остается без внимания. Наши соседи нам завидуют, но я считаю, что люди, проживающие в тех сложных, отдаленных условиях должны пользоваться всеми благами, как и в европейской части нашей большой страны».

Правительство же планирует поддерживать талантливых детей. Таким категориям семей, как многодетные, неполные или с детьми с ограниченными возможностями здоровья будет предоставляться 100 % компенсация оплаты за счет средств республиканского бюджета.

Олеся Овсянкина