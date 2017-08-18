НОВОСТИ

Публичные обсуждения правоприменительной практики регионального МЧС

Они состоялись в Горно-Алтайске. Напомним, президент России Владимир Путин попросил уменьшить все административные барьеры для бизнеса, в том числе и контрольные мероприятия. Один из надзорных органов - Управление МЧС России по Республике Алтай, выполняя свою работу, все же сократили проверки.

Совещание проходит в ситуационном центре правительства в режиме видеоконференции. На связи муниципалитеты. Главный вопрос повестки - публичное обсуждение правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Республике Алтай. В нем участвовали представители муниципалитетов, общественных структур, предпринимательского сообщества.

Открывая совещание, Александр Бердников обозначил значимость рассматриваемых вопросов.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы очень много говорим о снижении административных барьеров, о совершенствовании законодательства, о проектном подходе к усилению контрольно-надзорной деятельности в субъектах. От того, что мы говорим, ситуация резко не меняется, хотя есть значительные подвижки в разных сферах. Ведется работа правительства РФ по поручению президента по оптимизации контрольно-надзорной деятельности, по передаче некоторых функций на уровень субъектов, где мы можем с учетом наших полномочий сами разобраться».

В РА по официальным данным почти 50 субъектов надзорных федеральных органов. Именно поэтому бизнес-сообществу зачастую приходится нелегко выполнять все их требования. Сейчас же ситуация изменилась, есть даже пример надзорных каникул для малого бизнеса.

ЮРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ -НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: «На 2017 год запланировано 422 проверки. Снижение на 30% по сравнению с прошлым годом. За 2016 год и первое полугодие этого года снижение почти 50%. Те объекты, которые регулярно проверяем в них практически минимизированы нарушения».

Здесь же специалисты МЧС рассказали о типовых и массовых нарушениях обязательных требований. Со всеми нарушителями проведутся разъяснительные беседы по их устранению. Участников видеоконференции также ознакомили с основными результатами правоприменительной практики госпожнадзора и ГИМС.

Такие публичные слушания направлены прежде всего на совершенствование контрольно-надзорной деятельности, снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностей, административной нагрузки на хозяйствующие субъекты.

В целом деятельность регионального управления МЧС России по Республики Алтай оценена положительно. Глава отметил, что ведомство выполняет все возложенные задачи и функции, плотно взаимодействуя с правительством региона.

Марина Кулеева