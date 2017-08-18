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В Горно-Алтайске продолжается ремонт республиканской поликлиники

Работы проходят на первом этаже здания. После реконструкции в медучреждении появится единая зона обслуживания, табло маршрутизации и многое другое.

Здание поэтапно реконструируется уже с 2014 года. Сейчас стоит задача привести в порядок самый аварийный участок. На протяжении 3-х лет некоторые отделения республиканской поликлиники были оснащены новым современным оборудованием. На первом этаже сейчас снимают старое покрытие стен и обрабатывают шпатлевкой. На сегодняшний день работы завершены на 70 %.

МАРИНА БОРОДУЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «Основная такая тяжелая трудозатратная работа завершена. Ещё осталось одно крыло поликлиники в сторону рентген отделения. Что мы планируем. В этом крыле будет колл центр так называемый, когда операторы отвечают на телефонные звонки и записывают их в автоматическом режиме».

На 1 этаже планируется установить табло маршрутизации посетителей и яркие указатели, помогающие человеку быстро найти нужный кабинет. Для удобства пациентов создается единая зона обслуживания, где на одном этаже будет располагаться: гардероб, аптека. Регистратура будет разделена на несколько зон, отдельно будут выдавать карточки, талоны и принимать вызовы. Также обновится и помещение лаборатории.

ПАВЕЛ МУШТАЕВ, ЖИТЕЛЬ с. МАЙМА: «Больница заметно преображается. Как было раньше и как будет, судя по тому, что они сейчас делают, будет сделано очень хорошо и для людей очень удобно. Я рад, что это делается и для людей делается».

Работы по реконструкции первого этажа завершатся в начале сентября. Закрыть поликлинику на время ремонта нельзя. Поэтому руководство медучреждения просит посетителей отнестись с пониманием и быть более терпеливыми во время ремонтных работ.

Иван Яськов