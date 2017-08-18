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Обсудили готовность школ к началу нового учебного года

Исполнение республиканского бюджета, закон о ветеранах и совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения. В правительстве прошло очередное заседание. Большинство вопросов касались поправок в законопроекты, приведении их в соответствии с федеральными. Отдельной темой стала готовность школ к началу нового учебного года.

221 объект: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. 100-процентная готовность у двухсот трех. В некоторых идет капитальный ремонт, оттого сроки сдачи сдвинуты, но все согласно плану. В зоне повышенного внимания коррекционная школа. Занятия начнутся вовремя: 1 сентября, только вот спальные помещения будут готовы только спустя месяц после начала учебного года.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «К первому октября все работы будут завершены. 41 ребенок муниципальный будут размещены в школе-интернате имени Жукова».

В зоне риска по неготовности - три школы Шебалинского района: в Верх-Апшуяхте, Камлаке и Верх-Черге. Необходимые работы выполнены, но не все надзорные органы допускают объект к работе. Александр Бердников подчеркнул, нарушения нужно устранить и не допускать их впредь, тем более, что подготовка школ началась с мая.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Конечно, мы этого не допустим, все ресурсы бросим, поэтому системно такие вещи надо выявлять, для этого мы с вами и власть, чтобы вовремя решать. Сложных вопросов много, но в то же время мы не можем допустить, чтобы дети 1 сентября остались на улице, такого никогда не было».

Что касается исполнения республиканского бюджета за первое полугодия, все идет по плану: доходы исполнены на 51 процент, чуть более сорока - расходы. На встрече рассмотрен проект распоряжения правительства "О реализации Указа Президента России" о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Здесь несколько направлений работы в части повышения качества медицинских услуг.

ВЛАДИМИР ПЕЛЕГАНЧУК, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Организация наркологической помощи, формирование ЗОЖ, лекарственного обеспечения населения РА, обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразования, туберкулеза, ДТП, младенческой смертности.

По всем показателям работа идет. Так, например, по организации наркологической помощи. В каждом районе при амбулаториях работает специальный кабинет. Отдельный вопрос: кадровый. Не хватает специалистов в этой области, особенно тех, кто желает работать на селе. Оттого им оказывается поддержка, в том числе и материальная. Теперь в Турачаке появится психиатр-нарколог, молодой специалист закончила медицинский ВУЗ и уже готова приступить к работе.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Я поручение вчера подписал, 600 тысяч выделить при всей сложности (мы решаем этот вопрос). Решайте вопрос. 50 на 50 с МО, она готова работать она с интересом работает, это группа риска, подопечные пациенты, надо вопрос на контроле держать».

Всего на заседании рассмотрено 18 вопросов, большинство из них касались внесения изменений в законопроекты, чтобы привести их в соответствии с федеральными.

Олеся Овсянкина