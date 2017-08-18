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Всегда ли услуги ногтевого сервиса безопасны?

Красивые руки или угроза для здоровья? Какие санитарные правила и нормы должны выполнять мастера маникюра?

Поход в маникюрный кабинет - обычно приятное занятие. Однако, не стоит забывать, что в некоторых салонах все же есть риск для здоровья. По данным 2Gis, только в Горно-Алтайске более 30 салонов красоты, оказывающих услуги ногтевого сервиса. Но еще есть и мастера, которые работают неофицально.

При этом риск для потребителей значительно возрастают при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях. В целом же все санитарные правила соблюдаются.

АРЖАН АНАТПАЕВ, ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РА: «Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария».

Чистота и гигиена помещения должна соблюдаться на достойном уровне. В наличии должен быть стерилизатор и достаточное количество маникюрных наборов, а мастер должен использовать одноразовые перчатки. В данном салоне соблюдаются все требования санитарных норм. Алена Баянкина дорожит здоровьем своих клиентов и репутацией.

АЛЁНА БАЯНКИНА, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА: «Многие клиенты сейчас очень заинтересованы в том, чтобы дезинфекция была полным ходом у нас. Во-первых, когда они заходят, то обращают внимание, где мастер стерилизует свои инструменты и, конечно, есть клиенты, которые задают вопросы «где вы стерилизуете». Это их безопасность, превыше всего».

Упаковку с инструментарием мастер обязан вскрывать непосредственно перед манипуляцией. Не стесняйтесь попросить мастера показать, как стерилизуются инструменты. Если вас уверяют, что инфекция полностью убивается, скажем, спиртом, лучше откажитесь от услуги. Ведь главный признак того, что салону можно доверять своё здоровье -правильная стерилизация инструментов и рабочего места. В случае нарушения прав потребителей при оказании услуг маникюра и педикюра, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор по РА.

Дарья Куликова