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На 30% в этом году сократилось количество краж скота

Полицейские продолжают профилактическую работу в этом направлении. Всего за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 50 таких преступлений. При этом проблема предупреждения, пресечения и раскрытия фактов хищения животных остается актуальной и требует принятия дополнительных мер.

Наибольшее число данного вида преступлений отмечено в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Улаганском и Кош-Агачском районах.

В большинстве происшествий усматривается халатный подход к сохранности своего имущества, со стороны владельцев скота. Выпуская животных на свободный выпас, они на свой страх и риск оставляют их без присмотра.

В значительной степени снижает возможность раскрытия краж скота по «горячим следам» несвоевременное обращение граждан с заявлениями о его пропаже. Следует отметить, что по каждому четвертому обращению об утрате животных, принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события, либо состава преступления. Связано это с тем, что на первоначальном этапе проверки при поступлении сообщений о пропаже животных со свободных выпасов трудно определить действительно ли скот был похищен. В ряде случаев уже в ходе проведения проверочных мероприятий полицейские устанавливают, что скот самостоятельно вернулся, прибился к другому стаду, либо стал объектом нападения хищников. Вместе с тем, силы и средства полиции отвлекаются для проведения проверки подобных заявлений. Полиция обращается к владельцам скота с просьбой, усилить контроль за его сохранностью. В первую очередь, необходимо все имеющееся поголовье поставить на учет в сельских администрациях, провести клеймение и таврирование каждого животного.