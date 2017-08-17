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У представителя налогоплательщика должны быть документально подтвержденные полномочия

Нет доверенности - нет прав. У представителя налогоплательщика должны быть документально подтвержденные полномочия. Без таковых сдавать документы в налоговый орган вправе только руководитель организации или индивидуальный предприниматель.

Тем налогоплательщики, которые подают отчетность через уполномоченных представителей, следует заранее позаботиться о том, чтобы в налоговом органе имелась доверенность, которая сможет подтвердить полномочия третьих лиц. Причем этот документ должен быть актуальным и в обязательном порядке, нотариально заверенным. Это касается физических лиц. Если говорить о юридических - то доверенность подтверждается руководителем организации: подписью и печатью.

ЕВГЕНИЯ АСКАНАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УФНС РОССИИ по РА: «Доверенность, заверенная ответственным лицом (нотариусом, руководителем организации) может быть представлена в налоговый орган лично, по почте или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи».

Доверенность на бумажном носителе или копию скана следует направить до осуществления уполномоченным представителем своих функций. К каждому электронному документу, направленного в налоговый орган, должно прилагаться информационное сообщение о доверенности. Причем оно должно соответствовать реквизитам оригинала документа.

ЕВГЕНИЯ АСКАНАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УФНС РОССИИ по РА: «В случае отсутствия в Управлении ФНС России по Республике Алтай доверенности на бумажном носителе или копии в виде сканированного образа бумажного вида доверенности информационное сообщение о доверенности будет аннулировано».

А это, в свою очередь, может привести к отказу в приеме налоговой отчётности. Унифицированной формы доверенности в налоговом органе нет. А при его составлении необходимо учитывать несколько обязательных требований. Например, срок действия документа. Если он не указан, то по умолчанию, длится ровно год. Кроме того, должны быть указаны сведения о доверителе и представителе: полное наименование, ИНН, место нахождения юрлица или имя со всеми паспортными данными. Также в документе стоит подробно перечислить и объем представленных полномочий. Специалисты напоминают, что к составлению доверенности нельзя подходить формально поскольку только правильно оформленный документ поможет избежать возможных споров.

Олеся Овсянкина