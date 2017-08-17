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Сотрудники Россельхознадзора проводят рейды по торговым точкам

Предотвратить отравления и распространение инфекций. Наступил сезон продаж арбузов и дынь. Эти бахчевые культуры появились на прилавках магазинов и рынков. Их качество проверяли сотрудники Россельхознадзора.

Каждый, кто покупает арбуз, думает, что он будет сочным и сладким. Но иногда купленная ягода оказывается недозрелой, водянистой или вовсе несвежей. Продавцы с опытом отмечают, что мякоть должна быть розовой, темно-красный цвет говорит о нитратах. Полоски на корке должны быть яркими и при постукивании спелый арбуз должен издавать звонкий звук.

Сейчас арбузы и дыни продаются и в палатках, и на рынках. Сотрудники надзорных органов в сезон регулярно проверяют торговые точки. На этот раз нарушения были зафиксированы в первом же фургоне. Арбузы, которые должны были продаваться в Алтайском крае, оказались в республике. На предпринимателя составлен протокол. Во втором случае такая же история, а третий продавец, оставив товар, убежал.

СЕРГЕЙ БУШУЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «На сегодняшний день мы проверяем на рынке "Ткацком" плодовоовощную продукцию, поступившую из других регионов РФ и из-за рубежа, в данный момент реализуются арбузы, которые завезены с Алтайского края, Новосибирской области с оптовых баз и с Республики Казахстан. На данный момент у предпринимателей отсутствуют документы фитосанитарного контроля».

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Торговля арбузами и дынями продлится еще 1,5 месяца. Продукция, поступающая на реализацию, проходит лабораторную диагностику каждые 10 дней. Такие рейды проводятся, чтобы предотвратить массовые отравления и инфекционные заболевания. Сотрудники Россельхознадзора проверяют документы и наличие сертификатов качества.

Чаще всего арбузы в республику привозятся из Алтайского края, Новосибирской области, иногда напрямую из Казахстана. На торговлю необходимо разрешение, за которым предприниматели должны обратиться в Россельхознадзор.

Дарья Куликова