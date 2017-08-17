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В РА создадут племенной селекционный центр

Создание агропромышленного комплекса и реанимирование племенного дела. Эти вопросы рассмотрены на правительственном совещание с участием республиканского кабинета министров и глав МО. С Минсельхозом России проработан вопрос о формировании новой структуры - племенного селекционного центра, который будет работать по новым технологиям.

Производство, переработка и реализация продукции в одном месте. На территории Майминского района появится Агропарк. Конечно, не без поддержки федерального центра. Республика со своей стороны обязуется обеспечить объект всей необходимой инфраструктурой: дороги, энергетика, вода, газоснабжение.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы будем эту землю на льготных условиях выдавать нашим потребительским кооперативам, СПК, крестьянско-фермерским хозяйствам, чтобы они могли заниматься производством, не неся материальные свои личные финансовые потери. Поэтому сегодня развитие АПК - придача нового импульса, нам нужна революционная ломка».

Революционные перемены ожидает и племенное дело. Глава региона подчеркивает, во время поездок по районам республики, каждый раз ставится вопрос о запущенности этой отрасли. Несколько лет назад служба была ликвидирована. Как итог, уменьшение и обмельчение поголовья, низкие удои молока и начесы шерсти и пуха.

ВЯЧЕСЛАВ ТЫМТЫШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Контролировать племенные качества животных и выдавать племенные свидетельства некому, внедрению и ведению компьютерной программы по каждой отрасли в формате онлайн тоже должна заниматься государственная племенная служба, поскольку ее нет, и эта работа стоит».

Искусственное осеменение почти не применяется, а если и встречается, то делается примитивными методами, не дающие стопроцентную гарантию, и уж тем более, нельзя предугадать пол животного. Хотя в других регионах Сибири, оплодотворение животных происходит более модернизированными методами с применением новейших технологий. Развитие сельского хозяйства в республики Алтай - в числе приоритетных задач, поэтому, как подчеркнул Александр Бердников, сложившуюся ситуацию в срочном порядке нужно менять.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мной принято решение, подписали документы, сейчас сформирована структура - республиканский племенной селекционный центр, который будет работать на основе новых технологий. Мы проработали с Минсельхозом России, получили поддержку и сейчас пошагово, думаю, до конца года мы полностью реанимируем племенную службу. Будет помещение соответственное, закупим оборудование, обучим специалистов».

Здесь пригодиться опыт Татарстана и Омской области. Там, конечно, объемы больше, но за основу взят их проект. А с возрождением племенной службы, в республику вернется и федеральная поддержка этого направления, а это порядка 70 миллионов рублей.

Олеся Овсянкина