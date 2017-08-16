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Третий благотворительный велопробег «Добрый bike» состоялся в Горно-Алтайске

Его участниками стали около 70-ти человек разных возрастов. Акция была направлена на популяризацию физической культуры и спорта, пропаганду велосипедного движения и формирование здорового образа жизни.

"Добрый bike". Благотворительный велопробег в третий раз собрал любителей покрутить педали, однако впервые в нем смогли принять участие юные велосипедисты в категории 8+. Старт мероприятию был дан заряжающей разминкой от представителей Российского движения школьников.

ЯНА АЛМАДАКОВА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "АДРЕС ДЕТСТВА": «Основная цель мероприятия - привлечение внимания общества к детям, которые остались без попечения родителей. После забега, который в этом году у нас проводится впервые, колонна направится в лагерь "Черемушки" в с. Кызыл-Озеке, где отдыхают дети интерната им. Жукова, наши подопечные».

Три возрастные категории: от 8-ми до 13-ти лет, с 14-ти до 17 и 18 и старше. Перед началом заезда автоинспекторы провели инструктаж для всех участников, напомнив о правилах безопасного поведения на дороге и необходимости использования светоотражающих элементов.

ВЛАДИСЛАВ УГРЮМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ОТДЕЛА МВД РОССИИ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «Соблюдать правила дорожного движения при выезде на проезжую часть, также при совершении маневров поворота, разворота. Всех вам благ, здоровья и успехов, пусть победит сильнейший».

Общий маршрут массового велопробега "Добрый Bike" из года в год остается неизменным: от сквера Чорос-Гуркина до Национального музея, а далее в направлении Кызыл-Озека. В лагере "Черемушки" их встречают воспитанники школы-интерната им. Жукова, которые в летнее время здесь отдыхают. Именно для них организаторы благотворительной акции проводят сбор ненужных велозапчастей и велосипедов. Таким образом, они собрали четыре велосипеда, которые передали детям в лагерь.

ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНОВА, УЧАСТНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ВЕЛОПРОБЕГА "ДОБРЫЙ BIKE": «Я впервые принимаю тут участие, мне об этом сказали знакомые. Мы были рады принять участие, потому что мне нравится кататься на велосипеде. И мне кажется это будет очень интересно».

По итогам велопробега среди самых юных участников первое место занял Егор Комаров. В категории 14-17 лет лучшие результаты у горожанки Юлии Несовой. Среди мужчин лидировал Евгений Смага, а среди женщин первой финишировала Яна Алмадакова.

Влидимир Попошев