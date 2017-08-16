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Горожане должны за электроэнергию более 15 млн рублей

Не заплатил за свет, жди отключения электроэнергии. Долг горно-алтайцев - жителей частного сектора - более 15 миллионов рублей. Садовые же товарищества задолжали около шестисот тысяч. У кого долг не оплачивается уже несколько месяцев, Алтайэнергосбыт отключает электричество. Такая непростая ситуация сложилась в садоводстве "Транспортник-1".

В Горно-Алтайске с энергопоставляющей компанией официально заключили договоры 21 садовое некоммерческое товарищество. Жители этих домов платят за электричество председателю товарищества, которого выбирают сами домовладельцы. Он в свою очередь каждый месяц собирает деньги и оплачивает общий счет Алтайэнергосбыту. В идеале так. А жизни все складывается по-разному. Кто-то не вовремя оплачивает за свет, кто-то вообще игнорирует оплату, хотя пользуется электроэнергией на общих основаниях. Таким образом, накапливаются долги. Жители садового товарищества "Транспортник-1" уже несколько недель живут без света. Но здесь ситуация такова, что местный председатель сложила с себя полномочия и не выходит на связь, хотя уведомления о предстоящем отключении вовремя получала и никак не реагировала. Долг на сегодня составил более 23-х тысяч рублей.

ЛАРИСА ПУЧИНИНА, НАЧАЛЬНИК КЛИЕНТСКОГО ОФИСА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИЛИАЛА "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ" АО "АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ": «У садового товарищества "Транспортник-1" была допущена просрочка оплаты на 31 .07 23 714 рублей. Из-за неполной оплаты за май, июнь 17 года. Данная задолженность, когда будет полностью оплачена, будет возобновлена подача энергии».

Общаться с съемочной группой жители улицы отказались. Некоторые из них обходятся передвижными электростанциями, а есть и такие, кто хочет поставить индивидуальные солнечные станции. Но пока оплата не поступит, люди будут жить без электричества.

Марина Кулеева