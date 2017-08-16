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На 15 объектах проводят капитальный ремонт

Новая кровля решит старые проблемы. В Майме в рамках программы ремонта многоквартирных домов проводятся работы по реконструкции крыши здания двухэтажного дома. Совсем скоро жители 16 квартир по улице Подгорной забудут, что такое протечки во время дождя.

Дом по улице Подогрная 28 а, 92-го года постройки. Несмотря на его относительную молодость кровля здания была признана аварийной. Старый шифер, прогнившие балки, в плачевном состоянии и вентиляционные шахты. Качество строительства тогда оставляла желать лучшего. В результате вода стекала до первого этажа. Людям регулярно приходилось ремонтировать свои квартиры. Проблемы, вызванные влагой, решать приходилось постоянно.

ВАДИМ АБЕРЛЕ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №28-А по УЛИЦЕ ПОДГОРНОЙ: «Давно была проблема с крышей. Крыша текла, вода шла в подъезд. Наконец-то проблема решается успешно».

В этом доме заменят основные элементы крыши: стропила, системы водостока. Внешнее покрытие будет из профлиста. Подрядчик - барнаульская фирма "Стройдом" - начали ремонт две недели назад, работы планируется завершить к концу сентября. В смету также включено и утепление межэтажных перекрытий. Экспертиза, проведенная в прошлом году позволила включить этот дом в программу капитального ремонта.

ФЕДОР БАЛАКИН, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "МАЙМИНСКАЯ": «Со стороны подрядчика есть жесткие обещания, что они после окончания работ все восстановят, проведут благоустройство. Надеемся, что проблема кровли на этом доме снимется. Кроме этого предполагается по смете утепление перекрытие второго этажа, что является на этом доме проблемой. Промерзание было. Методами латания устраняли эту проблему. А здесь уже более серьезный подход».

На сегодняшний день уже проведено устройство пароизоляционной пленки, обрешетки стропильной системы. Следующим этапом станет восстановление вентиляционных шахт с облицовкой из полимерной стали и замена кровли из шифера на профнастил.

Отметим, что на сегодняшний день работы по капитальному ремонту начаты на 15 объектах в РА. 12 в Горно-Алтайске, два в Майме и один в Онгудае.

Владимир Виноградов