Сохранить культурное наследие. в Чемальском районе по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка отходов в районе археологического памятника. Лесной участок в устье реки Куюм за многие годы превратился из исторического достояния в обыкновенную мусорную яму.
Напомним, на данном участке находится древнее поселение Малый Дуган с могильниками раннескифской усть-куюмской группы, афанасьевской и елунинской культуры.
ЕЛЕНА ОШЛЫКОВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ: «Нарушение требований санитарной по образованию подобных свалок».
Отметим, в начале двадцатого века археологический памятник вызвал особый интерес у ученых. Он был исследован в тридцатые годы учеными тогда еще Ойрот-Туринского музея по поручению Государственного Эрмитажа. Так же исследования проводились в шестидесятых - восьмидесятых годах прошлого столетия.