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Ликвидирована несанкционированная свалка

Сохранить культурное наследие. в Чемальском районе по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка отходов в районе археологического памятника. Лесной участок в устье реки Куюм за многие годы превратился из исторического достояния в обыкновенную мусорную яму.

Установлены многочисленные свалки твёрдых коммунальных отходов и валежника от расчистки линий электропередач.

Напомним, на данном участке находится древнее поселение Малый Дуган с могильниками раннескифской усть-куюмской группы, афанасьевской и елунинской культуры.

ЕЛЕНА ОШЛЫКОВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ: «Нарушение требований санитарной по образованию подобных свалок».

Отметим, в начале двадцатого века археологический памятник вызвал особый интерес у ученых. Он был исследован в тридцатые годы учеными тогда еще Ойрот-Туринского музея по поручению Государственного Эрмитажа. Так же исследования проводились в шестидесятых - восьмидесятых годах прошлого столетия.