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Ветерану ВОВ исполнилось 100 лет

За плечами целый век. Ветеран ВОВ, горожанин Анатолий Казаков, отметил свой столетний юбилей. Поздравить фронтовика пришли представители власти и общественники. В этот день поздравления принимали и многие другие защитники нашего Отечества.

НАТАЛЬЯ КУЧУКОВА: «Уважаемый Анатолий Федорович. В этот день солнечный, поздравления президента в первую очередь. Мы вам вручаем со словами благодарности. Здоровья в первую очередь. И еще долгих долгих лет. Глава РА Александр Бердников присоединяется к поздравлениям».

За плечами сто лет. Анатолий Федорович Казаков, житель Горно-Алтайска встречает гостей. Поздравления, цветы, подарки и пожелания долгих лет жизни. В этот день нашлось время и для чая с тортом и беседой за столом. Он надел китель, ордена и медали. Он защищал нашу Родину. И мы гордимся им. Скромный, но общительный. И в этот день, он может дать дельный совет молодому поколению. Так сказать, свой секрет долгой жизни.

Анатолий Федорович Казаков воевал в Восточной Пруссии, Латвии. Награжден Орденом Отечественной войны, медалями «Жукова» и за "За победу над Германией». Добрые слова и воспоминания о не легких днях военного времени. Но сегодня он в кругу родных и близких.

ВЕРА ЧИЧИНОВА, СНОХА ВЕТЕРАНА ВОВ АНАТОЛИЯ КАЗАКОВА: «Сейчас ушла с работы, сто лет же ему. Надо помогать. Готовить что-то. Повкуснее и помягче. А в садике работала, было некогда. Дай Бог, еще столько же лет прожить, сколько он еще пожелает».

Сегодня в Горно-Алтайске ветеранов ВОВ осталось всего 36 человек. Но всем известно, какой вклад внесли эти люди. Переоценить их подвиг просто невозможно. Ведь именно они дали нам чистое голубое небо над головой и возможность жить. Низкий поклон ветеранам.

ЮРИЙ НЕЧАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Они очень много сделали не только для города, для республики, но и для всей России. Они очень много встречались с нашими учениками, вели патриотическую работу и сегодня администрация Горно-Алтайска и городской совет депутатов, конечно, говорит слова благодарности. И пожелаем Анатолию Федоровичу еще долгих лет жизни. И сегодня все ветераны на почётном пути и всего им самого лучшего».

Также представители мэрии и общественники посетили и других ветеранов Великой Отечественной. Они поздравили с 98- днем рождения и Николая Янышкина кавалера двух орденов ВОВ. Участника Сталинградской битвы.

Владимир Виноградов