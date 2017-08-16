НОВОСТИ

Лучшим курсантам вручили васильковые береты



"Честь имею! Горный Алтай". Межрегиональный военно-патриотический лагерь завершил свою работу в РА. Торжественное закрытие состоялось на Мемориальном комплексе "Парк Победы", где всем курсантам вручили васильковые береты.

Межрегиональный военно-патриотический лагерь "Честь имею" в этом году посвящен 100-летию со дня образования органов безопасности России. Торжественную церемонию вручения васильковых беретов Президентского полка молодым курсантам от имени главы региона А. Бердникова открыла первый вице-премьер РА Наталья Екеева.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Честь — это действительно символ мужества, смелости, любви к Родине. И вы, ребята, за эту небольшую смену многому научились, вы испытали себя на прочность, вы проверили себя на что вы способны, вы получили многие практические навыки».

Лагеря всероссийского военно-патриотического центра "Вымпел" уже более 20-ти лет проводятся в различных регионах страны. В этом году площадкой лагеря стал и Горный Алтай. Сюда приехали 80 ребят из многих уголков страны - Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Хакасия, Алтайский край и РА. В основном это курсанты ВПК и дети сотрудников силовых структур.

МАРИЯ КАЙГОРОДОВА, ИНСТРУКТОР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ "ЧЕСТЬ ИМЕЮ! ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «Моя жизнь связана с ВПЦ "Вымпел" с 2012 года, тогда мне родители подарили путевку в лагерь "Вымпел" в Подмосковье в Балашихе на территории Президентского полка. И с этого момента вся моя жизнь кардинально изменилась. В этом лагере учат не быть солдатом и солдафоном, в этом лагере учат быть патриотами и любить свою Родину, и понимать - что надо делать и как это надо делать».

Стрельба из огневого оружия, навыки ведения боя в лесной зоне, строевая подготовка. Условия в лагере не отличались от армейских, работа была составлена наподобие программы подготовки офицеров. И по итогам успешного прохождения смены ребята удостоились права ношения васильковых беретов. Это своего рода пропуск на службу в Кремлевский полк в дальнейшем.

АЛЕКСЕЙ САРАТОВСКИЙ, УЧАСТНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ "ЧЕСТЬ ИМЕЮ! ГОРНЫЙ АЛТАЙ", РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ: «Васильковый берет - это символ доблести и чести. Его носит Кремлевский полк. Для меня честь носить такой берет».

За образцовое выполнение и успешное прохождение программы лагеря многим его участникам вручены благодарственные письма Правительства РА и главы региона А. Бердникова. Наиболее отличившиеся курсанты отправятся в Краснодарский детский центр "Орленок", где примут участие теперь уже во всероссийской военно- патриотической смене.

Владимир Попошев