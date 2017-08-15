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2 дня ГТРК "Горный Алтай" можно будет смотреть только в аналоговом формате

Яркая, четкая картинка и чистый звук. На территории России реализуется федеральная целевая программа "развитие цифрового телерадиовещания на 2009-2018 годы". Ее задача -дать максимум возможного от телевидения и обеспечить население региональным цифровым эфирным телерадиовещанием. Сейчас вся работа направлена на региональную модификацию федеральных каналов первого мультиплекса цифрового наземного вещания. Другими словами, регионализация предусматривает включение местных филиалов ВГТРК в состав вещания федерального канала " Россия 1" на всей территории региона.

ЮРИЙ ДЕМИН, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА РТРС "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ" «С завтрашнего дня мы начинаем проводить работы. 147 населенных пунктов -наши зрители».

До конца этого года новости ГТРК «Горный Алтай» в улучшенном цифровом формате будет подаваться по всей республике. Напомним, что для просмотра необходима будет специальная цифровая приставка или новые телевизоры, в которых она уже встроена. В связи с настроечными работами в столице республики 16-го и 17-го августа в цифровом пакете программы ГТРК "Горный Алтай" будут отключены. Смотрите наши новости в аналоговом формате.