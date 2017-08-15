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В РА проходит благотворительная акция «От сердца к сердцу»

Ее цель помочь детям из малообеспеченных семей. Таких в республике 25 тысяч. В акции сможет принять участие каждый, приобретая канцелярские принадлежности. Специальные контейнеры установлены в нескольких специализированных магазинах.

Уже стало доброй традицией перед началом учебного года проводить благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Министерство труда, социального развития и занятости населения РА организует сбор гуманитарной помощи, договариваясь с предпринимателями. Школьные принадлежности, собранные во время акции, передаются малообеспеченным и многодетным семьям, которым сложно самим подготовить своих детей к новому учебному году.

Контейнеры по сбору школьной канцелярии, находятся в магазинах «Папирус», «Мир знаний», «Игродом», и Центре учебно-наглядных пособий Горно-Алтайска. Такая же акция проходит и в муниципалитетах. В районных центрах также можно оказать помощь нуждающимся детям.

ТАТЬЯНА ВАРЫГИНА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: «Наша сеть "Папирус" не первый год сотрудничает с министерством труда, социального развития и занятости населения РА в проведении акции. Цель в том, чтобы напомнить, что вокруг нас живут дети, нуждающиеся в помощи, и каждый из нас может оказать помощь в подготовке к школе. Не допустить, чтобы ребенок из-за отсутствия канцтоваров не сел за парты в День знаний».

В настоящее время в республике малообеспеченными считаются более 25 тыс. семей. И если каждый желающий сделать доброе дело, поучаствует в благотворительности, то большинство детей пойдут в школу счастливыми. Акция продлится до 26 августа.