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В РА обсуждают способы и методы поддержки малого и среднего бизнеса

Улучшение экономического климата и развитие предпринимательства в регионе. Глава Республики Алтай Александр Бердников провел ряд рабочих встреч, где обсуждались способы и методы поддержки малого и среднего бизнеса.

Темой встречи Александра Бердникова с председателем отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей в Республике Алтай Сергеем Коротеевым стало развитие предпринимательства в регионе. Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются представители бизнес-сообщества; проводимую работу по снижению административных барьеров. Руководитель субъекта убежден, что в Республике Алтай необходимо предпринимать реальные шаги по улучшению инвестиционного климата в регионе. Деятельность контрольно-надзорных органов также влияет на развитие бизнеса.

Александр Бердников отметил, что поддержке малого и среднего бизнеса должно уделяться серьезное внимание.

СЕРГЕЙ КОРОТЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: «Тема встречи с Главой РА в том, что его очень интересовало, как обстоят дела у бизнеса, какие есть проблемы, какие есть возможности по решению этих вопросов. Предпринимателей волнуют вопросы самые разные. Контрольно-надзорная деятельность, барьеры административные. Задача поставлена Президентом страны Владимиром Путиным снижать барьеры насколько это возможно. Мы работаем над этим и уже есть результаты».

Еще одна организация, которая активно занимается развитием бизнеса Торгово-промышленная палата. С руководителем Эжером Челоковым также встретился руководитель субъекта. Они обсудили взаимодействие Торгово-промышленной палаты с правительством региона. Диалоговая площадка способствует расширению взаимодействия органов исполнительной власти и деловых кругов.

ЭЖЕР ЧЕЛОКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РА: «Наше взаимодействие с главой РА проходит постоянно. На данной встрече я проинформировал его о проведении независимых экспертиз, об оценочной деятельности, развитии международных связей. Мы уделяем в последнее время внимание развитию отношений с азиатскими странами Монголией, Китаем, Казахстаном».

Как отметил глава РА на встрече, необходимо рассматривать все возможности решения проблем бизнес-сообщества на уровне региона. Торгово-промышленная палата Республики Алтай — это площадка, которая предоставляет региону возможности для демонстрации своих достижений, подчеркнул глава региона.

Марина Кулеева