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Общественный контроль выборной кампании

В республиканском избиркоме прошел круглый стол с участием Ассоциации "Гражданский контроль". Объединение по защите избирательных прав проводит мониторинг готовности всех регионов к выборам 10 сентября. Итоговый доклад эксперты представят главе ЦИК Элле Панфиловой.

Ассоциация, в составе которой ведущие правозащитники России, работает по всей стране вот уже более десяти лет. Правильное применение избирательного права - главная цель, а основное отличие от других общественных организаций в том, что здесь не спешат с выводами. Никаких обвинительных заключений, пока не проверен сигнал. А получают его, как правило, через местные правозащитные организации: это и уполномоченные по правам человека, общественная палата, союз юристов и другие.

ОЛЕГ ИВАННИКОВ, ЧЛЕН СОВЕТА АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ "ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ": «Это обусловлено прежде всего тем, что никто не знает свой родной край лучше, чем местные общественники и поэтому никто никогда не будет молчать. Сейчас у общества сформирован запрос на правду, и, конечно, если потребуется, то местные общественные организации обязательно сообщат нам о тех или иных нарушениях, либо же предположения о нарушениях. Мы уже проверим».

В Ассоциации работает своя "горячая линия". Замечания, которые чаще всего поступают, связаны с некорректным поведением наблюдателей. Жалоб из Республики Алтай не поступало. На сегодня ситуация такова: зарегистрировано пять партий: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и Родина. Отказано коммунистической партии "Социальная справедливость", Партии дела, Парнасу и партии пенсионеров "За справедливость".

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Дело не в том, сколько партий, в первую очередь мы должны смотреть на то, как партии, кандидаты в депутаты выполняют требования закона. На сегодняшний момент, жалоб к нам не поступало, заявлений в суд не поступило, в городскую избирательную комиссию тоже нет».

Изменилась и процедура обращений. Теперь все заявления поступают не сразу в ЦИК, а сначала в региональную избирательную комиссию. На встрече рассмотрена и явка избирателей. Отмечено, что в национальных республиках она, как правило, выше, как и конкурентность выборов. Подобные круглые столы прошли в разных уголках страны, по итогам всех встреч для главы ЦИК Эллы Панфиловой будет составлен доклад о готовности регионов к Единому дню голосования.

Олеся Овсянкина