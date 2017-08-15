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Творческая работа радиожурналистов ГТРК "Горный Алтай" удостоена приза всероссийского фестиваля «Голос Евразии»

Он собрал талантливых представителей отечественного телевидения и радио в Дагестане. В этом году для участия в конкурсе было представлено более 300 работ.

Четвертый фестиваль «Голос Евразии-2017» собрал талантливых представителей отечественного телевидения и телерадиокомпаний. В течение 3 дней проводились интересные мастер-классы, встречи и экскурсии. Достижения есть и у ГТРК «Горный Алтай».

В последний день фестиваля наградили лучших журналистов. Так, радиопередача О. Тадыкиной про чубарых лошадей, родословной которых многие интересуются, была награждена специальным призом фестиваля.

О. Тадыкина, корреспондент радио «ГТРК» «Горный Алтай»: «Масть чубарых лошадей всегда привлекала своей красотой, своей изысканностью, поэтому я думаю, что у этой лошади очень интересная история и происхождение. Интересны и выводы ученых, которые работали над этой темой. Поэтому я считаю, что нам сегодня есть чем гордиться».

На радио О. Тадыкина работает недавно. По словам радиокорреспондента, работа здесь имеет особое свойство. Ежедневно проходят встречи с интересными людьми, что приводит к новым открытиям и исканиям. Так была проведена работа по исследованию чубарых лошадей Улаганского района. Чтобы найти ответы на интересующие вопросы сотрудники радиокомпании провели специальное исследование, связались с барнаульскими учеными, которые работали в Улаганском районе, и узнали от них много полезной информации. Поэтому можно сказать, что это не просто передача, а целый исследовательский проект.

«Работа была результативной, рада, что достался особый приз. Это не только мое достижение, но и всего коллектива радио», говорит О. Тадыкина.

Напомним, что коллектив республиканского радио недавно был награжден дипломом победителя всероссийского фестиваля «Щит России» в Перми. Корреспонденты радио и телевидения достойно выступают на фестивалях всероссийского и международного уровня.