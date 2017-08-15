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В столице РА провели День физкультурника

День физкультурника отметили в Горно-Алтайске. Праздничные мероприятия развернулись на двух площадках республиканской столицы. Футбол, волейбол, стрельба из лука, и воркаут. Ежегодно этот праздник объединяет людей самых разных возрастов, которые любят спорт. В соревнованиях приняли участие более пятисот человек, которые выбрали здоровый образ жизни.

В этом году День физкультурника совпал с восьмидесятилетием комитета по физической культуре и спорту. 11 видов были представлены в этот день на Стадионе «Спартак» - главной спортивной площадке нашего региона.

СЕРГЕЙ ГРУШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РА: «Я считаю, что в этот день мы можем подвести какие-то итоги. Считаю, что комитет состоялся, у нас есть достаточно способов, чтобы гордиться заслугами наших спортсменов и физкультурников».

Популяризация здорового образа жизни - главная задача комитета по молодёжной политике физической культуре и спорту нашего региона. Спорт объединяет и вносит яркие краски в жизнь молодого поколения РА.

Анастасия Иртакова уже два года занимается лучным спортом. Этот вид был популярен в Горном Алтае в восьмидесятых годах. После продолжительного перерыва он вновь приобретает популярность. Наши лучники стабильно занимают призовые места на Общесибирских и Общероссийских соревнований.

Это уличный спорт. Силовые виды особенно популярны среди молодёжи. Они пока не входят в олимпийскую программу, однако ребята увлечены своим делом и тренируются под руководством опытных наставников.

Спорт продолжает играть важную роль в жизни каждого кто пришёл на этот праздник. Это будущее РА, спортивной республики.

Алексей Параев