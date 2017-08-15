НОВОСТИ

В Турачакском районе отметили День коренных народов мира

Они сумели сберечь и пронести через время великое духовное богатство, историческое и культурное наследие. В Турачаке состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. В программе: концерт, конкурс "Алтайская кукла", конкурс шутников и сказочников "Тастаракай" и «Свободный микрофон».

Они сумели сберечь и пронести через время великое духовное богатство, историческое и культурное наследие, которое и по сей день поражает своей яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой. Купальская поляна в селе Турачак стала прекрасной площадкой для празднования коренных малочисленных народов РА.

В РА сегодня проживают порядка восьми тысяч представителей коренных народов: теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы, шорцы. Старейшины родов посвятили благопожелания Алтаю.

А участники праздника разожгли большой костер, символизирующий единение народов, проживающих в Республике Алтай и взявшись за руки провели хоровод народов.

Спорт, музыка, танцы, стихи. Турачакская земля с распростертыми объятими принимает самых талантливых жителей РА. На сцене ансамбль «Шуну" ,Марина Вялкова, Марина Саксаева и многие другие артисты РА.

На празднике за активную гражданскую позицию и общественную деятельность Благодарственным письмом правителсьтва РА отмечены Ирина Загороднева, Варвара Олчонова. Грамотой Госсобрания награждены Татьяна Провада, Михаил Чепугачев.



Самые талантливые в слоге посостязались в конкурсе "Тастаракай" - это остроумные, весёлые, сатирические картинки. Самые мастеровые в конкурсе - "Алтайская кукла" - это женские наряды, накосные украшения коренных жителей. Также в этот день прошли соревнования по метанию булавы, камчи, перетягиванию палки, алтай куреш.





Владимир Виноградов