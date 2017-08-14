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Детским садам и школам - местную сельхозпродукцию

Глава региона Александр Бердников перед кабинетом министров и главами муниципальных образований поставил задачу обеспечить все бюджетные учреждения собственным молоком и мясом. Министр сельского хозяйства Александр Манзыров побывал с рабочим визитом в Турачакском и Чойском районах. Там были организованы встречи с сельхозтоваропроизводитеями района, а также рассмотрен вопрос по обеспечению населения продуктами собственного производства.

70% населения республики Алтай проживает в сельской местности. Поэтому к вопросам АПК и сельского хозяйства нужно подойти серьезно и кардинально изменить ситуацию в пользу людей, подчеркнул Александр Бердников на одном из заседаний правительства. Практически каждый район может сам себя, как говорится, накормить и напоить чистой экологической продукцией. Как в Турачакском и Чойском районах будут обеспечивать бюджетные учреждения молоком и мясом рассмотрели в ходе рабочей поездки специалисты Минсельхоза.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Наша задача состоит посмотреть те СПОКи, те предприятия малой формы, которые получили государственную поддержку, как они реализовывают свои программы, бизнесс-планы, по Турачакскому району, мы в принципе, удовлетворены, но по Чойскому району вот проехали сейчас несколько дойных гуртов, где люди занимаются молочной продукцией и хотелось бы отметить, что конечно, многие вопросы не решены еще, но нам предстоит взаимодействовать с бюджетными учреждениями в двух районах. У нас должны быть базовые предприятия, которые будут обеспечивать молоком, мясной продукцией бюджетные учреждения. Поэтому мы ездим, смотрим, как нам закрыть потребность двух районов молочной продукцией».

Турачак, Дмитриевка, Вверх-Бйск, Чоя,Красносельск, Каракокша. Сел в районах, где активно идет поддержка малого и среднего бизнеса, в части привлечения их к госзакупкам, много. Молочный цех Александра Шубина. По словам предпринимателя, они готовы поставлять продукцию в бюджетные учреждения. Однако сегодня свою лепту в большие поставки вносит Алтайский край - он их основной конкурент.

АЛЕКСАНДР ШУБИН, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: «В нашем районе молока достаточно, чтобы его поставлять в бюджетные учреждения, в торговые сети, но все упирается в сам сбыт, т.е. большую поставку молочной продукции ведет край».

В дальнейшем предприниматель планирует расширять производство, заняться строительством убойного цеха по переработке мяса и рыбы, а также изготавливать полуфабрикаты.

Сегодня поддержка со стороны государства в области сельскохозяйственной направленности увеличилась в разы. Если в 2006 году финансовая поддержка составляла 150 млн рублей, то сегодня эта цифра доходит до 1 млрд в год. Отсюда и положительная динамика в вопросе самообеспечения, подчеркивает руководитель субъекта. и в этом вопросе активную позицию должны занять главы МО, чтобы приоритет в поставке продуктов имел местный производитель. Руководителям профильных министерств поручено взять вопрос под личную ответственность. 18 августа в Усть-Коксинском районе состоится коллегия министерства сельского хозяйства, где будут рассмотрены все профильные вопросы.