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В Республике Алтай создадут геопарк

На совещании в правительстве под председательством главы региона А. Бердникова рассмотрели ход реализации проекта по созданию геопарка в РА. Сюда входит часть территории Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, где расположено более 60-ти геологических, археологических и культурных объектов, имеющих общемировое значение.

Развитие познавательного туризма и экологического просвещения. В этих целях Правительством региона создана рабочая группа по определению границ и характеристик геопарка. Разработана целая концепция, планируется создание сети многодневных турмаршрутов и продвижение на рынке услуг продукции местного бизнес-сообщества.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Президент объявил Год экологии. Это один из сегментов работы по расширению и особоохраняемых природных территорий, и по совершенствованию режима охраны, и по обустройству сейчас много работы. Геопарк - это один из сегментов. Это очень интересно, это будет востребовано однозначно».

Проделана большая работа. Проектом геопарка занимались общественники, ученые Горно-Алтайского госуниверситета, представители власти и Ассоциация туристических организаций РА. В его реализацию вложено порядка 3 млн рублей. Он был представлен на двух международных конференциях ЮНЕСКО и получил высокое признание и оценку.

РОМАН ПТИЦЫН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «В муниципальных образованиях были проведены общественные слушания, на которых идея создания геопарка была поддержана местными жителями. Планируется создать туристскую инфраструктуру на этих маршрутах в целях сохранения объектов геопарка».

6 марта 2017 года сформирована дорожная карта по подготовке заявительных документов для получения статуса геопарка. Однако сегодня она не исполняется, реализация проекта затормозилась из-за отсутствия финансирования.

СЕРГЕЙ ЗЯБЛИЦКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РА: «17-тый год, к сожалению, характеризуется тем, что проект заторможен, встал. Вместе с тем этот проект крайне актуален. Мы по-прежнему готовы работать, но в данном случае нам нужна помощь».

В ответ на это А. Бердников сообщил, что средства на создание геопарка предусмотрены в бюджете республики в размере полутора млн рублей, и в ближайшее время они будут выделены.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Самое главное к чему я стремлюсь, на что направлено все - для туристов конечно хорошо - но главное, чтоб местному населению была польза. Чтоб люди могли на этом зарабатывать, выращивая скот, работая в сфере туризма».

Дело новое. РА - первый регион в России, который начал заниматься созданием геопарка на своей территории. Проведена огромная подготовительная работа и сейчас необходимо придать проекту новый импульс. Тем более это еще и решает вопросы сохранения уникальности природных объектов Горного Алтая.

Владимир Попошев