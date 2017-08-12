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День строителя отметят в нашей стране в это воскресенье

В преддверии профессионального праздника в Горно-Алтайске прошла четвёртая спартакиада, организованная министерством регионального развития РА. В ней приняли участие 6 команд, в том числе коллеги и партнёры министерства из различных подрядных организаций нашего региона.

Один из старейших профессиональных праздников нашей страны - день строителя, ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. Проводить к этой дате спортивные состязания стало доброй традицией министерства регионального развития РА. Уже в четвёртый раз на стадионе «Спартак» собрались десятки представителей различных строительных отраслей нашего региона.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Труд строителей очень тяжёл, он не только физический, но и умственный, соответственно необходимо поддерживать хорошую физическую форму и вот эти соревнования, которые мы проводим уже в четвёртый раз показывают, что мы умеем не только строить, но и показывать хорошие результаты на спортивных площадках».

На этот раз в спартакиаде приняли участие шесть команд, которые состязались в таких популярных видах спорта как футбол, волейбол, дартс, перетягивание каната, шахматы и эстафета.

АМАДУ МЫЗИН, УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ: «Такие мероприятия проходят у нас каждый год, в нём очень много участников. Тем самым мы поддерживаем наши взаимоотношения с подрядчиками и показываем, что строители не только умеют строить, но и умеют, например, играть в футбол обращаться с мячом. В этом году у нас участвуют Минрегион, УКС, ИЖК, Автодор и два подрядчика. Это Сибкапстрой и СУ1».

Интеллектуальные поединки за шахматными досками и всеми любимые игровые виды спорта. Наибольшее количество участников собрали игры по футболу и волейболу.

МАРИЯ ФУНК, УЧАСТНИЦА СПАРТАКИАДЫ: «В соревнованиях участвуем 4 год, стараемся вор всех видах спорта поучаствовать. В прошлом году мы заняли третье общекомандное место, первое по дартсу и третье волейбол. Призываем все коллективы участвовать и заниматься спортом, все за ЗОЖ».

Проигравших здесь не было, все участники спартакиады посвящённой дню строителей получили возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Ну в качестве главного приза всем достался заряд бодрости и хорошего настроения.

Алексей Параев