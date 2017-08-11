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Идет подготовка школ к новому учебному году

Чойский, Турачакский районы и Горно-Алтайск - лидеры по подготовке школ к новому учебному году. Эту тему обсудили на совещании в правительстве с участием глав муниципальных образований. В этом году на ремонт школ выделено 117 миллионов рублей, а из 182 школ к приемке готовы 113.

Сроки сдачи объектов: Анос - 1 сентября, Амур и коррекционная школа интернат - 1 октября. В этих учебных заведениях идет капитальный ремонт. Для всех остальных - 15 августа. На капитальный и текущий ремонты в этом году выделено более 117-ти миллионов рублей, из них почти 40 - средства из местного бюджета. Наибольший объем финансирования направлен в Горно-Алтайск, а также в Усть-Коксинский и Онгудайский районы. На сегодня 100-процентная готовность отмечена в 113 школах из 182-ух.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Лидирующими МО по подготовке образовательных организаций к новому учебному году являются у нас в настоящий момент Чойский район 100%-ная готовность, Турачакский район и город Горно-Алтайск. Уровень готовности в настоящий момент недостаточный и следует уделить этому внимание - это в Кош-Агачском, Майминском и Усть-Коксинском районах».

По части перевода обучения в одну смену, большая работа идет в Горно-Алтайске. Учащиеся двух городских школ: первой и девятой, а это 671 человек, переедут в здание госуниверситета. В Турачакской школе с 1 сентября вводится в эксплуатацию новая пристройка, где учиться будут 673 ребенка, еще 367 - пока останутся в приспособленных помещения. 25 школ сегодня - на особом контроле, там необходимо устранить нарушения, выявленные надзорными органами, а где-то есть уже и постановления суда. Так в Кош-Агачском районе во всех школах необходимо установить зольные площадки. Александр Бердников подчеркнул, работы необходимо выстраивать поэтапно, и начинать следует с главного.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «По Кош-Агачскому МО Ортолыкская средняя школа имени Лапшина: ремонт с утеплением, 2 млн рублей мы вам выделяем дополнительно. Пока там наиболее серьезная ситуация, тем более она носит имя бывшего главы РА. На Бельтирскую школу: ремонт на утепление школы 2 млн. Т.е. 4 млн руб мы вам выделим. Эти деньги мы нашли путем урезания других программ. По Чаган-Узунской давайте посмотрим, тоже нужно это делать. Начнем с утепления, а потом зольные площадки».

В целом, подготовка школ к новому учебному году проходит в штатном режиме, в каждом муниципалитете проводится ремонт зданий, комплекс противопожарных и антитеррористических мероприятий, подготовка котельных и благоустройство территорий. Все вопросы находятся на личном контроле главы республики. Александр Бердников поручил руководителям районов в срочном порядке устранить недочеты, чтобы вовремя закончить все работы.

Олеся Овсянкина