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По высокогорью ожидается сильный ветер

Август не радует теплой погодой. Всему причиной холодный арктический воздух. По прогнозам - в предстоящие выходные на перевалах и по высокогорью ожидается сильный ветер до 31 м/с. Дневные температуры на большей части региона будут не выше 18-22 градусов. А по южным районам и того ниже.

ЛЮДМИЛА ТЫДЫКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: «В понедельник количество осадков снизится, облачность рассеется, воздух прогреется, температура 25-28, но ненадолго. Неустойчивость продолжает оставаться».

По северным районам, по прогнозам, до конца следующей недели периодические дожди, по южным - дождей поменьше.