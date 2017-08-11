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В городской администрации поздравили строителей

Этот праздник – дань уважения всем, кто трудится на возведении зданий и сооружений, мостов и дорог. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят представители одной из самых почитаемых профессией- строители. В городской администрации поздравили и наградили лучших сотрудников отрасли.

Самая созидательная профессия на свете. В мэрии Горно-Алтайска чествуют архитекторов, инженеров, прорабов, монтажников, дорожников и всех тех, чья деятельность так или иначе связана со строительством. Они не только создают новые объекты, но и реконструируют старые, или пострадавшие от наводнения 2014-го. Работа таких организаций как Горно-Алтайавтодор, СУ-1, Сибкапстрой, Солнечная энергия +, ДРСУ-1, Фундаментспецпроект, Горно-Строй, Дорожник, АИЖК и ряд других всегда на виду. Благодаря их труду меняется облик населенных пунктов.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНЕНКО, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ КУ РА РУАД "ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР": «Без строителей вообще нельзя представить современное общество и вообще цивилизацию. Ну а труд строителя - это в любую погоду - все для людей. Есть установленные сроки, которые мы не можем нарушать и качество надо сохранять при этом, так что это тяжелый труд».

Наш регион в числе лидеров Сибири по темпам ввода вновь построенного жилищного фонда, успешно ликвидируется аварийное и ветхое жилье с переселением граждан в благоустроенные квартиры. Построено и реконструировано множество объектов образования и здравоохранения: школы, детсады, больницы, ФАПы, объекты культуры и спорта.

Весной было реконструировано 10 километров дорожного полотна на перевале Чике-Таман. В этом году - общая протяженность дорожных работ на федеральной трассе составит 59 километров. На апрельской встрече главы РА Александра Бердникова с министром транспорта страны Максимом Соколовым достигнута договорённость о выделении в 2017-м 90 миллионов рублей и на ремонт региональных дорог.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Уважаемые коллеги! От нас зависит будущий облик РА, улучшение жизни нашего населения. Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, здоровья, благополучия, подрядчикам как можно больше хороших подрядов, а заказчикам как можно больше хороших подрядчиков».

За добросовестный труд, профессионализм, большой личный вклад звание почетный гражданин РА присвоено Сергею Камышникову, звание заслуженный строитель региона Рамилю Асанову. Почетными грамотами и благодарственными письмами правительства и министерства регионального развития отмечены Степан Булыгин, Евгения Старикова, Аржан Нурелов, Наталья Табакаева, Алексей Леоненко Наталья Глушкова и другие.

Владимир Виноградов