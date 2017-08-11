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В РА зарегистрировано 18 происшествий с туристами

Не только радость от отпуска, но и уровень собственной ответственности. С начала года на территории республики зарегистрировано 18 происшествий с туристами. Причем трое из них погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Вертолетные экскурсии, конные прогулки, сплавы по горной реке. Республика Алтай предлагает множество вариантов активного отдыха. Поток туристов растет, а следовательно, и работа у служб спасения и медицинской помощи. Последний случай произошел с французской альпинисткой-любительницей, которая, не рассчитав свои силы, решила покорить высочайшую вершину Сибири.

СВЕТЛАНА ЛЯШКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ по РА: «Специалисты центра медицины катастроф на вертолете МИ-8 эвакуировали гражданку Франции, которая совершала восхождение на гору Белуха в составе туристической группы, состоящей из иностранных граждан. Женщина поскользнулась и при падении, повредила колено. Ее доставили в республиканскую больницу. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь».

Женщина отделалась растяжением связок. Посерьезней травма у туриста из Севастополя. Неудачное падение в горах привело к оскольчатому перелому костей голени. Сейчас мужчина на скелетном вытяжении. Возможно, потребуется операция. Всего с начала года зарегистрировано 18 происшествий с туристами, три человека погибли, шесть получили травмы. Но это только официальная статистика, без учета других происшествий, как например, ДТП. В травматологическое отделение республиканской больницы ежедневно поступают около 30 человек, треть из них - гости Горного Алтая.

ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Стационарному лечению, конечно, подвержены у нас единицы, т.е. был у нас пациент из Новосибирска, только прооперированный, уже выписан домой, была женщина с переломом кости голени из республики Саха, т.е. стационарное лечение все-таки, оно значительно реже».

Многое зависит и от первой помощи, особенно в труднодоступных местах. Главное правило здесь: обезболить и зафиксировать. А еще, о безопасности следует подумать заранее и зарегистрироваться у спасателей. Сегодня на контроле - 107 групп, а это более тысячи человек.

Олеся Овсянкина