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Реконструкция очистных сооружений в Горно-Алтайске вышла на финишную прямую

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую планерку на месте строительства цеха. Напомним реконструкция очистных сооружений, началась в 2012 году и сейчас уже на объекте все работы почти завершены осталось лишь установить специальные насосы, которые прибудут в регион в середине августа.

Неприятный запах в районе очистных сооружений и на объездной дороге - давняя беда жителей этого микрорайона. Глава РА Александр Бердников поставил задачу решить данный вопрос. Было принято решение построить новый современный цех механического обезвоживания осадков на очистных сооружениях. За ходом строительства и поставки спецоборудования следит лично руководитель субъекта.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Должны были завершить к 1 июля, но проектировщик ошибся, госэкспертиза просмотрела. Заказали новый насос в Германии. Они более мощные, и смогут ликвидировать запахи. К 1 сентябрю они смонтируют и запустим. По технологии, по материалам запаха не будет. Я хочу выразить слова извинения перед людьми за бездействие властей долгие годы. Сейчас поставили точку».

Цех уже готов почти на 100%, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Ежедневно очистные сооружения принимают около 7 тысяч кубов фракции. Технология была такова, что все отходы направлялись на иловые площадки, где шло испарение. Именно так возникал неприятный запах. Сейчас же все это будет делаться с помощью машин-дигидратов.

ВИКТОР ДАНДАМАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ВОДОКАНАЛ"

Пуск позволит избежать запаха. Начнутся пуско-наладочные работы. В итоге получится сухое пасообразное вещество, которое будем вывозить на полигон ТБО».

Сухое вещество, полученное в результате переработки, по мнению специалистов, можно превратить в почвогрунт или даже топливо. Таким образом получится безотходное производство. А жидкая масса полностью очищается и уже не наносит никакого вреда экологии.

Марина Кулеева