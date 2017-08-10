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Завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на АЗС в Ине

Установлено, 29-летний житель Онгудайского района, решил ограбить автозаправочную станцию. Нашлись и двое подельников - один из Горно-Алтайска, второй из Кош-Агачского района.

Новоиспеченная группировка, разработав план и вооружившись ружьем, пневматическим пистолетом, а также электрошокером, напали на работницу заправки. Злоумышленники связали женщину, требовали деньги, а когда получили желаемое, ударили ее шокером.

АНДРЕЙ БАРДИН, СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ по РА: «Таким образом, мужчины открыто похитили из помещения автозаправки денежные средства в сумме 147 707 рублей, с которыми с места совершения преступления скрылись. Органами следствия фигурантам уголовного дела инкриминируется совершение разбоя организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного с применением оружия и незаконным проникновением в помещение. Кроме того, члены группы обвиняются в незаконном обороте оружия, в том числе его переделке, хранении, перевозке и ношении, совершенные организованной группой».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В случае признания вины злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.