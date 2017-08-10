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На базе туркомплекса «Манжерок» начал работу межрегиональный военно-патриотический лагерь

Его участниками стали около 80 курсантов профильных клубов республики и других регионов России. В двухнедельной программе физическая подготовка и теоретические занятия по военно-прикладной тематике, изучение истории спецподразделений российской армии.

Усиление работы с молодежью. Этому направлению деятельности в последние годы уделяется особое внимание Правительством РФ и лично президентом В. Путиным. Российской движение школьников, юнармия, казачество, военно-патриотические клубы. ВПЦ "Вымпел" проводит экспедиции по всей стране. Смена под названием «Честь имею» проходит в РА на базе туркомплекса "Манжерок".

СВЯТОСЛАВ ОМЕЛЬЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "ВЫМПЕЛ", г. МОСКВА: «Выстраивается хорошая рабочая система. Мы проводим мини-Орленок в СФО. Здесь находятся дети РА, Алтайского края, из многих сибирских городов по 2-3 человека, дети из Москвы. Мы проводим такой пилотный проект».

Здесь находятся дети из 12-ти субъектов страны. Всего 80 участников. Условия не отличаются от армейских. Работа военно-патриотической смены составлена наподобие программы подготовки офицеров. С 7 часов утра они уже на ногах. У первого отделения сегодня сплав по Катуни.

ДМИТРИЙ ТЫРМАКОВ, УЧАСТНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ, с. КОШ-АГАЧ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ: «Сегодня вот такой удачный день для меня. Я очень сильно хотел, мечтал даже, прокатиться на лодке-рафтинге. Я чуть волнуюсь, но думаю, что я справлюсь и моя команда тоже справится».

Ребята учатся тактике и стрельбе из винтовок, обретают навыки ведения боя в лесной зоне. Строевая подготовка, в расположении дежурство дневального, четкое выполнение команд старшего по званию. В общем всё, как в армии.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОИСКОВОГО ЦЕНТРА "ВЫМПЕЛ" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Мы проводим общероссийскую военно-патриотическую смену "Честь имею, Горный Алтай" при поддержке Минтруда. Большая благодарность Правительству РА».

Занятия для ребят проводят и сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, пограничники. В этот день к ним пришли кинологи из УФСИН. Они продемонстрировали работу по профилактике терроризма, поиску взрывоопасных веществ и предметов. Также наглядно показали, как дрессировать собак и общаться со своим питомцем.

ВЛАДИМИР ЧЕРНЫШОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ ИК-1 УФСИН РОССИИ по РА: «Данные мероприятия направлены для того, чтобы дети узнали, что такое исправительная колония, для чего применяются служебные собаки. В дальнейшем может кто-то пойдет служить на границу или в какие-то правоохранительные органы».

ВАЛЕРИЯ БЕРШАДСКАЯ, УЧАСТНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ, г. ТОМСК: «Очень рада, что эта смена проходит на Алтае, т.к. я сама сибирячка и для меня это особенно приятно. Это место на самом деле уникальное, живописное и славится своей историей».

По словам ребят, здесь отдыхать намного интереснее, чем в обычном лагере. В скором будущем здесь появится полоса препятствий, где смогут тренироваться не только дети, но и взрослые. Для них также будут организованы семинары, в ходе которых каждый регион сможет поделиться своим опытом военно-патриотической работы.

Владимир Попошев