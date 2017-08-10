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Майминскую солнечную станцию сдадут в сентябре

В республике Алтай индекс промышленного производства составил более 140% за прошлый год. Это первое место в стране, напомним, что рост строительных работ – на 37%: первое месте в Сибири и пятое в России. Такие темпы развития производства и инфраструктуры напрямую влияют и на создание новых рабочих мест в регионе. Яркий тому пример деятельность компании "Солнечная Энергия".

Яйлю, Кош-Агач, Усть-Кан, а теперь и Майма. Здесь уже идут строительные работы по возведению очередной в субъекте солнечной станции. Улучшение инвестклимата, развитие производства, не говоря уже о создании новых рабочих мест в регионе. ООО «Солнечная Энергия», став несколько лет назад при непосредственной поддержке главы республики пионерами в стране по внедрению инновационных технологий, сегодня является одним из новых предприятий, которые заняли особое место на рынке труда. Только при строительстве одного объекта этим предприятием привлекаются сотни рабочих. Так сегодня в Карлушке задействовано порядка 200 человек. Еще планируется трудоустроить 40.

АНДРЕЙ ЯЛБАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «Специализированных с образованием рабочих около 40 человек. Остальные разнорабочие, компетенции которых нам более чем достаточно, чтобы построить объект вовремя».

Еще в своем инвестиционном послании глава региона отметил, что республика Алтай занимает первое место в России по индексу промышленного производства и пятое по темпам проведения строительных работ. Немалую роль в этом сыграла и «Солнечная Энергия».

На данный момент на майминском объекте активно ведутся подготовительные работы. Сроки сдачи этой станции сокращены, а значит увеличен темп установки оборудования. И каждый из этих двухсот с лишним человек трудятся, не срывая обозначенного графика.

ВИКТОР ТАБАЕВ, СОТРУДНИК ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «Устанавливаем модели, более усовершенствованные чем в прошлом году. В прошлом году процесс медленнее шел, нынче можно сказать модернизировано в лучшую сторону».

Говоря о рынке труда, стоит вспомнить и такие объекты ООО «Солнечная Энергия» как две очереди Кош-Агачской станции, Усть-Канскую. При их возведении также трудоустраивается до двухсот человек на каждой, и это не считая дежурных, начальников участков и охраны. Что же касается Майминской солнечной станции, то она будет сдана уже в первой декаде сентября с выдачей технических мощностей. Далее уже в течение следующих трех месяцев выход на оптовый рынок.

Аяна Ойлошева