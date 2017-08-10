НОВОСТИ

Пазырыкские курганы восстанавливают

Восстановление знаменитых пазырыкских курганов. Работу по их рекультивации начали археологи и студенты Горно-Алтайского госуниверситета совместно со специалистами Государственного Эрмитажа. В ходе экспедиции был исследован большой Пятый и малый 7 курган.

Эти данные помогут по-новому взглянуть на традиционную картину мира пазырыкцев и установить их культурные связи. В будущем на их месте планируется открыть музей под открытым небом.

Долина Чолушмана Улаганского района стала знаменитой на весь мир благодаря Пазырыкским курганам. В первой половине прошлого века экпедиция археолога Сергея Руденко обнаружила в погребениях уникальные вещи, которые укладывали с умершими вождями. Сохранность предметов из дерева, кожи, ткани, была обусловлена наличием на Пазырыке подкурганной мерзлоты. Исследование погребений стало большим научным открытием мирового значения. Однако сами курганы после изучения не были засыпаны и на месте раскопок остались глубокие воронки, окруженные камнями и землей.

Сейчас ученые ГАГУ и специалисты Государственного Эрмитажа начали большой проект по рекультивации и до исследования знаменитых Пазырыкских могильников.

НИКИТА КОНСТАНТИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ГАГУ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК: «Перед нами стали небольшие задачи. Все прошло успешно. Работали на периферии кургана, где были найдены знаменитые находки. Площадь работ вошел 7-1 курган., который также не был рекультивирован».

О совместной экспедиции ГАГУ и Эрмитажа рассказали на пресс-конференции для республиканских СМИ. Ученые поделились с журналистами о планах работы на Пазырыке. О важности этих исследований и самое главное о целях данного проекта. При финансовой поддержке возможно на месте археологического памятника соорудить целый комплекс -музей под открытым небом. Это позволит сохранить курган для будущих поколений, и станет привлекательным местом для туристов.

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА, ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАЗЫРЫКСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Большим этапом завершения работ на могильнике в перспективе создание музейного комплекса. Здесь возможно выставления хороших копий элементов пазырыкских курганов. Есть договоренности с алтайскими мастерами. Они побывают в Эрмитаже и сделают точные копии».

На Пазырыке во время экспедиции археологов побывал глава РА Александр Бердников. Ученые рассказали о выполненных работах и целях раскопок. Руководитель субъекта подчеркнул важность значения Пазырыкских курганов для нашего региона и пообещал оказать поддержку. Рекультивация могильника рассчитана на несколько лет и продолжится уже в следующем году.

Марина Кулеева