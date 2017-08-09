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Дожди идут на спад

Проливные дожди, в последнее время захватившие наш регион, идут на спад, говорят синоптики. В завершении недели и на выходных их интенсивность резко уменьшится.

При грозах - осадки умеренные, но в основном по северным районам республики. На юге осадков будет меньше, кроме юго-востока Кош-Агачского района. Все это связано с циклоном, который расположился в соседней Тыве. Он и определяет в последнее время погоду в Чуйской степи.

ЛЮДМИЛА ТЫДЫКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: «Температурный режим в ближайшие дни по северным районам воздух прогреется до 26-30 градусов, по южным плюс 20-23, дневная температура».

Что касается ночных температур, то по прогнозам по северным районам они ожидаются от плюс 8 до 13 градусов, по южным от плюс 5 плюс до плюс 10 в отдельные дни.