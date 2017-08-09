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Идет перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов жизни

В соответствии с Федеральным законом Пенсионный фонд может учитывать баллы за нестраховые периоды. Это срочная служба в армии, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80-ти лет, а также уход за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

Пересмотр размера пенсии касается и женщин, у кого есть двое и более детей, рожденных до 1990 года. К примеру, уход за ребенком засчитывается как работа. Но при этом одновременно периоды работы и иные периоды, совпадающие по времени учитывать невозможно. В этом случае пенсионер может сам выбрать либо период работы, либо период ухода за ребенком - какой из них выгоднее. Начиная с января 2015 г. органы ПФР автоматически выбирают наиболее выгодный вариант расчета пенсии.

ОЛЕСЯ АЛАРУШКИНА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ГРУППЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР по РА: «Обратиться с заявлением в Территориальный орган ПФР о перерасчете могут те лица, пенсия которых была назначена до 1 января 2015 года. У тех лиц, пенсия которым назначена после 1 января 2015 года выбор наиболее выгодного варианта расчета уже был осуществлен. Поэтому обращаться за перерасчетом не следует».

Если же по личному волеизъявлению гражданин все же хочет произвести перерасчет, ему необходимо знать, что сначала придется отказаться от ранее назначенной пенсии и к прежней сумме он уже вернуться не может. Поэтому надо проанализировать выгодность нового назначения.