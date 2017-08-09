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В Правительстве РА обсудили реализацию программы по развитию сельских территорий

Газ в Майминской районе, водопровод в Шебалинском и поклонная гора в Чемальском. На совещании в правительстве региона обсудили реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Республике Алтай на эти цели выделено более 150-ти миллионов рублей. Освоить средства необходимо до 1 октября.

Строительство школ, больниц и других учреждений, бех которых трудно представить свою жизнь любому жителю. По федеральной программе развития сельских территорий в этом году региону выделено 152 миллиона рублей. Здесь есть часть республиканского и местного бюджетов, но основная доля, конечно, из Москвы. Деньги есть - берите. Однако некоторые муниципалитеты оказались либо "скромными", либо "гордыми", и не спешат осваивать эти средства.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «У нас через месяц начинается зима практически. Еще не проведены торги на строительство газопровода в с. Кызыл-Озек. Это важно для людей. 33 млн мы можем потерять. Это недопустимо, лежат живые деньги, но в результате просто какой-то, вроде бы активный глава района, из-за каких-то там неувязок деньги сегодня не осваиваются. Мы должны их освоить в течении нескольких месяцев. Есть вопросы по Шебалинскому району, тоже сегодня серьезное замечание руководство получило по обеспечению водопроводными сетями одного микрорайона. Хорошие деньги, которые можно просто у каждого двора практически поставить колонку или завести в дом. Сегодня проект не реализуется».

Газ в Майме и Кызыл-Озеке, водопровод в Шебалино в микрорайоне Покатайка. Памятник в селе Ороктой Чемальского района - тоже в этом списке. Здесь работы не идут, в отличие от других проектов. В Улагане и Усть-Кане появляются детские площадки, в том же Шебалино - музей под открытым небом. Положительных моментов в отчетах, конечно, больше. Одно из направлений программы - улучшение жилищных условий тех, кто проживает на селе.

НАТАЛЬЯ ТАБАКАЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Объем финансирования 30 млн рублей. Будет введено и приобретено 1355 кв. метров жилья. Мероприятия по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Общий объем финансирования - 105 млн рублей».

Эти средства, в том числе пойдут и на строительство ФАПа в Усть-Мунах. Сейчас там идет конкурс по отбору подрядчика. Как и по газу в Кызыл-Озеке. Федеральные средства поступили еще зимой. Главный вопрос Александра Бердникова к районной власти: почему эта работа началась только сейчас? Ответ один: процесс затормозили изменения в законодательстве. Решение этой задачи глава региона поставил перед каждым руководителем района.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Понятно всем? Я не напоминаю, полностью переругаемся вдрызг, если не будут освоены федеральные деньги. Вы понимаете, вы подставляете всю республику. В результате неразворотливости руководства Майминского района, части Чемальского. Там же не будут спрашивать про Ороктой. Там скажут: вы не освоили 400 тысяч. На будущий год мы будем исключены по вашей неразворотливости и неспособности организовать качественно выстроенную работу со ссылкой на какие-то причины по изменению законодательства. Почему в других районах она не повлияли, а у вас повлияли? Мы не получим федеральное финансирование. Все».

Освоить средства необходимо до 1 октября. И как заверили руководители муниципалитетов, все работы будут выполнены в срок.

Олеся Овсянкина