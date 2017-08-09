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"Политические репрессии в Горном Алтае"

Исторический сборник под таким названием выпустил научно-исследовательский институт алтаистики имени Сазона Суразакова. В него вошли архивные документы, содержащие свидетельства о политических репрессиях в период 22-й по 53-й годы прошлого столетия.

Ученые работали в архивах Новосибирской области, Алтайского края, Республики Алтай. Материалы о трагических страницах истории представлены впервые. Они отражают процессы раскулачивания, политических репрессий 30-х годов, отдельный раздел посвящен реабилитации жертв. Прологом к массовым политическим репрессиям тех лет стали кампании чистки партийных организаций и государственного аппарата. Большое значение придавалось документам, которые характеризуют общую атмосферу политических обвинений и методы выявления "замаскированных врагов народа". Надо признать, что советское общество в рассматриваемый период не являлось пассивным объектом насилия со стороны большевистского режима, а активно поддерживало политические кампании, инициированные партийным руководством страны. Об этом свидетельствуют донесения НКВД о политической ситуации в Ойротской области.

НАТАЛЬЯ ТАДЫШЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НИИ АЛТАИСТИКИ им. С.С. СУРАЗАКОВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК: «Думаем, что благодаря именно документальным источникам, читатели смогут понять данные трагические страницы и все обстоятельства которые повлекли эти события в разных социальных слоях всей страны».

Сборник подготовлен в рамках проекта "Этнокультурное-наследие народов Республики Алтай".