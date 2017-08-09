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О борьбе с шелкопрядом, вырубке кедра и создании ООПТ рассказал министр природных ресурсов РА

В министерстве природных ресурсов прошла пресс-конференция для журналистов республиканских СМИ. В числе вопросов, рассмотренных на встрече: сроки сбора дикоросов. Так, уже 20 августа будет разрешена заготовка кедрового ореха, но пока только в двух муниципалитетах.

Онгудайский, Шебалинский и Чемальский - районы, которые больше других подвержены нашествию непарного шелкопряда. В прошлом году, после обследования территории и разработки плана борьбы с насекомым, на которые необходимо 30 миллионов рублей, глава региона Александр Бердников обратился к руководителю федерального агентства лесного хозяйства Ивану Валентику. Нас услышали и обещали помочь, однако в этом году более опасный вид этого вредителя - сибирский, атаковал Омскую, Томскую области, Красноярский край и часть Кузбасса. Чтобы спасти их леса необходимо полтора миллиарда.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Поэтому их в первоочередное поставили, на 17 год были денежные средства выделены на эти регионы, и то часть, в пределах 600 млн. РА, т.к. площадь небольшая и сумма небольшая на 18 год».

Весной 2018 года пройдет масштабная обработка лесов площадью 20 тысяч гектаров. Что касается плодовых деревьев, о них должен позаботиться владелец. Можно использовать клейкие ленты для гусениц. От кладок избавляются обычной мазутной отработкой, а лучше всего приобрести специальный препарат - Лепидоцид.

ЛАРИСА КАПУСТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Биологический препарат, который не вреден любым другим насекомым, животным и человеку. Эффективность данного препарата именно идет, когда обработка идет в вечерний, либо в ранний период».

К вопросу вырубки кедра. В советское время кедрачи Горного алтая составляли менее девятисот тысяч гектаров, ежегодно заготавливали по 300 тысяч кубометров древесины. Почти за 30 лет площадь не уменьшилась, а наоборот выросла на 240 тысяч гектаров. А сплошные вырубки сменились на санитарно-оздоровительные мероприятия. К тому же изменилась и процедура лесопатологического обследования. Теперь чтобы срубить дерево, даже если оно зараженное, или вовсе убрать бурелом, необходимо около двух месяцев. К тому же сейчас, чтобы "оформить" хвойное дерево, попавшее под вырубку, нужно ориентироваться только по кроне, прежние правила предусматривали наличие повреждений в стволе. Однако нововведения не учитывают еще одного вредителя, уссурийского полиграфа, который хвою не трогает, а ствол превращает в труху. С предложениями внести поправки региональное Минприроды обратилось в Рослесхоз. На встрече с журналистами Александр Алисов рассказал о мероприятиях, посвященных году экологии. Одно из важнейших - создание особоохраняемой природной территории регионального значения в Чемальском районе.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «По инициативе жителей Чемальского района, органов местного самоуправления и поддержал А.В. Бердников, у нас в конце года 16-го по созданию ООПТ Аскатская долина. Работа была проведена».

Площадь Аскатской долины 335 гектаров. В скором времени пройдут разъяснительные встречи с населением и установка аншлагов. На пресс-конференции затронут вопрос по сбору дикоросов. 20 августа будет разрешена заготовка кедрового ореха - в Майминском и Улаганском районах. С 1 сентября - в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Онгудайском, Чемальском и Шебалинском. В Турачаке и Кош-Агаче сбор станет возможен только 15 сентября.

Олеся Овсянкина