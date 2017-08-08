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Поток туристов в РА вырос на 9,5%

Таковы данные за первые шесть месяцев текущего года. Горный Алтай привлекателен в любое время года. Однако наибольшее количество отдыхающих приходится на летний период. Уникальные по разнообразию туры и развлечения, комплексы оздоровления и спорта. Спектр предложений представлен максимально широко.

657 тысяч человек посетили Горный Алтай в этом году. Это данные минэкономразвития и туризма за 6 месяцев. Границу РА ежедневно пересекают сотни туристов. Их привлекают река Катунь, гора Белуха, Телецкое озеро и другие достопримечательности. И если в прошлом году поток туристов, в том числе "диких", достиг 2-х млн, в этом сезоне показатели уже превышены.

СЕРГЕЙ ЗЯБЛИЦКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РА: «Этот сезон, я бы сказал, удачный для туротрасли РА. Удивляет август, т.е. обычно, ежегодно мы замечаем уже падение турпотока. Но сейчас в беседе с руководителями турбаз республики мы видим, что все достаточно плотно загружены».

Туриндустрия Горного Алтая интенсивно развивается и предлагает отдыхающим различные варианты: от эконом-класса до VIP-уровня. Сегодня возможны любые виды и формы экскурсий и путешествий: рафтинг, конные походы, трекинг, скальные восхождения, дайвинг, альпинизм, полеты на дельтаплане, вертолете, спелеотуризм, рыбалка и охота, этнокультурные и археологические туры. Согласно Единому федеральному реестру туроператоров в РА зарегистрированы 23 юрлица, предлагающих широкий комплекс услуг.

СЕРГЕЙ: «Восторг. Прямая связь с космосом, терапия идет. Просто то, что делается в городах - требуется прикладывать какие-то усилия, чтоб вылечить человека. А здесь просто раз и происходит, здесь сама природа очень сильно лечит».

Туризм для РА - одно из приоритетных направлений развития. Об этом неоднократно говорил глава региона А. Бердников. К нам едут люди разных профессий, увлечений и предпочтений, а потому мы должны обеспечить самое широкое предложение по всем направлениям, отметил он.

Например, автомобили советских времен, звуки гармони и прекрасная природа с многочисленными озерами. Это высокогорный Улаганский район, турбаза «У Михалыча», который привлекает туристов ностальгией по стране Советов.

ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВ, ДИРЕКТОР ТУРБАЗЫ "У МИХАЛЫЧА": «Ностальжи по нашей жизни, когда мы были молодыми, пионерами, комсомольцами. Я все собирал потихоньку. Гармошка, ленинская комната, у меня много вещей. В каждом домике есть что-нибудь от советской эпохи. Собираю сам, иногда туристы привозят».

Предпринимательскую деятельность Валентин Михалыч начал вести с 2006 года, продолжил дело и после выхода на пенсию. Теперь он занимается всесезонным туризмом, гости приезжают не только из России, но и со всего мира. Вместимость турбазы - до 50 человек. А в целом, за год сюда приезжают до 2,5 тыс. туристов.

Владимир Попошев