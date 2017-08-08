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Городская школа ждет капитального ремонта

По поручению президента России резервного фонда страны выделены средства на реконструкцию гимназии № 9. На рабочем совещании при главе Александре Бердникове обсудили сроки работ, условия обучения школьников во время ремонта, и перемены, которые произойдут в этом образовательном учреждении в ближайшее время.

Гимназия №9 находится в самом центре столицы РА. Бывшая гостиница была переоборудована под школу. За последние 17 лет в этом образовательном учреждении кроме косметического ремонта ничего не делалось. Каждый год к этому зданию у надзорных органов появлялось все больше претензий. Безотлагательного ремонта требовала электрика, канализация. Зная все эти проблемы, Александр Бердников обратился с просьбой о помощи к руководству страны, и Президент Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 22-х миллионов рублей на капитальный ремонт.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «В последние годы в Республике Алтай власти серьезно занимались укреплением материальной базы школ в районах республики, теперь подошла очередь города. Пришлось основательно браться за эту проблему, серьезные ресурсы потрачены из бюджета РА и самое главное помощь президента РФ. Ряд учебных заведений Онгудай, Акташ и в др. селах школы построены по личному письменному поручению Главы государства. Мы ему очень благодарны».

Перед началом ремонтных работ Александр Бердников провел рабочую планерку в гимназии № 9. Главу Республики в первую очередь беспокоило в каких условиях и где будут заниматься дети во время строительства. Как ему пояснили, первое сентября гимназисты проведут в школе и еще почти месяц будут здесь учиться. После этого классы распределят в другие учебные заведения города. Образовательный процесс будет проходить без изменений.

ТАТЬЯНА ШЕВЧЕНКО, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ № 9 "ГАРМОНИЯ" г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Хочется обратится к родителям. Временные неудобства, беспокоиться не нужно. Дети будут обучаться на территории других школ в соответствии со всеми требованиями. Первые классы пойдут в первую школу. 2,3.4 классы во вторую смену новой седьмой школы, 5,6,7 наверно в 13 -ю школу. Вопрос решается».

Запланировано, что старшие классы будут учиться в здании сельхозколледжа университета. Здесь сейчас идут ремонтные работы, закупается мебель. Старшеклассники гимназии № 9, учившиеся во вторую смену, отныне будут учиться с утра. В столице запланировано строительство еще ряда школ, которые помогут ликвидировать двухсменность.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «В 2018 году будет сдана новая школа на 540 мест в микрорайоне «Каяс», также уже состоялись торги на строительство школы №7 на тысячу учащихся, которая будет строиться ускоренными темпами по современным технологиям с современным оборудованием. Возродили из руин республиканскую гимназию, ушли от двусменности в 7-й школе. Главное здоровье детей».

Этот же проект запланировано завершить к новому году. Здесь предусмотрено утепление фасада, обшивка его современным материалом, замена окон, дверей, полов, сантехнического оборудования, водопровода, канализации, освещения. Также руководитель субъекта поручил изыскать необходимые средства на приобретение новой мебели.

Марина Кулеева