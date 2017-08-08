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В РА своё практическое воплощение получил один из проектов ОНФ "Карта Убитых Дорог"

Укажи дорогу для ремонта. В РА своё практическое воплощение получил один из проектов общероссийского народного фронта "Карта Убитых Дорог".

Проект призван не только обратить внимание местных властей на необходимость проведения ремонта дорог в конкретных районах того или иного населённого пункта, но и добиться того что бы этот ремонт был начат. В Горно-Алтайске проект стартовал с благоустройства улиц Университетская и Студенческая.

Именно эти две улицы, расположенные в районе Гардинки стали лидерами регионального рейтинга убитых дорог составленного на основе народного голосования на сайте dorogi-onf.ru. Местные жители устали обращать внимание властей на их плачевное состояние и взяли и что называется взяли инициативу в свои руки. Улица Студенческая стала точкой отсчёта реализации проекта, во многом благодаря местному жителю Дмитрию Линькову, который вместе с другими вышел, чтобы помочь технике.

Не только указать на недостатки, но и помочь их устранить. Местные жители расчищали кюветы и освобождали дорогу от камней для тяжёлой техники, которую выделили власти республиканской столицы. Также для приведения проезжей части в надлежащий вид, была выделена песчано-гравийная смесь. Это, конечно, не капитальный ремонт, но и он позволит значительно расширить дорогу и предотвратить её размывание осенью.

Добавим, что в настоящее время на карте «убитых» дорог РА отмечено 198 участков общей протяженностью 64 км. Пока, что ямочный ремонт произведен на 31 участке, 14 дорог включены в рабочий план, а значит в проект, в котором может принять участие каждый продолжается.

Алексей Параев