НОВОСТИ

В Горно-Алтайске открыли кондитерский цех по производству конфет

Новое направление малого бизнеса. В Горно-Алтайске открыт кондитерский цех по производству конфет. Их сегодня здесь выпускают 10 видов. Используется только натуральное сырье, без искусственных добавок или ароматизаторов. Есть и особые экоконфеты - с начинкой из кедрового ореха. Глава Республики Алтай Александр Бердников побывал на первой в регионе кондитерской фабрике.

Rifero. Это первая в РА кондитерская фабрика. Она открыта в микрорайоне Кирзавода в Горно-Алтайске. С рабочим визитом объект посетил глава региона А. Бердников. В ходе экскурсии он отметил, что данное предприятие работает на имидж Горного Алтая. И такие идеи должны быть поддержаны властями, подчеркнул глава.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Конечно, в наших магазинах продается множество кондитерской продукции, сладостей – они представлены различными брендами, в том числе и мирового уровня. Но очень здорово, что ребята приехали издалека, нашли средства и организовали производство, которое повышает авторитет нашей прекрасной РА».

Производство запущено в мае. Здесь изготавливают 10 видов шоколадных конфет ручной работы, используется только натуральное сырье без каких-либо искусственных добавок или ароматизаторов. С семечкой, тыквенной семечкой, зернами натурального кофе с молоком в шоколадной глазури. А также грецкий орех, кедровый орех, чернослив и халва.

ПАВЕЛ РОТАРЬ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ "RIFERO": «Данное ленточное производство закуплено в Пензе, формы для ручной работы – в Бельгии, кулечки - в Омске, коробки производят в Бийске. Чернослив мы используем только молдавский, поскольку у него более насыщенный вкус. Семечку подсолнечника и тыквенную семечку, халву мы используем алтайскую, шоколад - итальянский, присутствует какао-масло».

В сутки на этой фабрике производится 50 кг продукции, в перспективе с увеличением мощностей – 150 кг. В планах расширение ассортимента до 15 наименований. Это будут конфеты с инжиром и кокосом. Планируется выпускать и наборы-ассорти весом 450 граммов, где будут присутствовать все производимые на фабрике разновидности конфет.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Такие вещи повышают нашу привлекательность, пропагандируют нашу культуру в целом Российской Федерации. Я думаю, что каждый турист сможет приобрести эту продукцию в качестве подарка родным и близким и увезти с собой».

Сегодня фирма сотрудничает с такими магазинами, как «Парнас», «Смайл», ТЦ «Реал», сетью магазинов при АЗС «Горно-Алтайск Нефтепродукт», фитолавкамии, а также с Горно-Алтайским аэропортом. Сейчас идут переговоры с торговой сетью «Аникс» - будут охвачены и другие города Сибири. В завершение встречи глава порекомендовал изучить возможность запуска продукции с добавлением пантов марала, алтайского меда и лекарственных трав. Самое главное - использование экологически чистой продукции.

Владимир Попошев