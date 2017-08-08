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Идет подготовка к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Праздник молодости, радости, дружбы. Страна готовится к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он состоится в октябре этого года в Сочи. В этом международном форуме примет участие и делегация Республики Алтай. В нее войдут 6 общественных послов Фестиваля, волонтеры и яркие представители молодежи.

На культурных площадках форума будет выступать трио «Сказители Алтая». В правительстве региона прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие представители республиканских министерств и ведомств, республиканские СМИ.

Консолидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. Такие цели ставит перед собой 19-й Фестиваль молодёжи и студентов. Его участниками станут более 20000 человек из 140 стран мира. Российскую Федерацию представят 10000 молодых людей из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе и делегация от Республики Алтай.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Наша страна, еще СССР, дважды принимала фестиваль, в 1957 и 1985-м году. В постсоветское время, всемирный фестиваль студентов не принимала и нам такая честь предоставлена собрать молодежь со всего мира».

Регистрация молодых людей проходила на сайте Фестиваля с сентября 2016 года по май 2017-го. От нашего региона было зарегистрировано 117 человек в качестве потенциальных волонтеров и 218 человек в качестве потенциальных участников. Согласно квоте, состав нашей делегация на фестивале утвержден в количестве 40 участников, выбранных из более чем 300-сот человек подавших заявку. Общественными послами Фестиваля от Республики Алтай стали: Виталий Уин, Сергей Тимошенский, Яна Алмадакова, Данил Мизонов и Иван Яськов.

СЕРГЕЙ ГРУШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РА: «В настоящее время списки участников и волонтеров проходят проверку службы безопасности на федеральном уровне. Предлагаемый список делегации РА: глава региона, участники 40 человек, волонтеры 7 человек, и руководитель РПК».

Для участия в финальной части культурной программы отобрано трио «Сказители Алтая». Кроме этого в октябре в унисон с открытием Фестиваля в Сочи на центральной площади в Горно-Алтайске также пройдет праздничная программа, посвященная 19-му Фестивалю молодежи и студентов.

Владимир Виноградов